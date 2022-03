RENNES ET SAINT-MALO. LA ROUTE DU ROCK REVIENT POUR L’HIVER

La Route du rock reprend le chemin des concerts du 9 au 12 mars 2022. Le festival breton investit différents lieux à Rennes et Saint-Malo pour sa nouvelle édition d’hiver. Avec l’accent mis sur la scène britannique et l’éternelle jeunesse de sa scène rock, alternant conférences, projections, et évidemment concerts, la programmation brosse de la pop à la musique électronique expérimentale, en passant par le post-punk et le krautrock. Un beau week-end en perspective pour les adeptes de musiques actuelles !

La Route du rock, collection hiver, est de retour pour une 16e édition, du 9 au 12 mars 2022 à Rennes et Saint-Malo. Annulé à l’été 2020, puis à l’hiver 2021, après une édition réduite à l’été 2021, le festival malouin voit, au bout de la tourmente, se dessiner la voilure rassurante d’une scène de concert. Profitant de l’accalmie sanitaire, l’équipage prévoit un grand débarquement en provenance des îles britanniques, avec des renforts français, allemands, hollandais et australiens pour compléter ce panorama des héritiers du rock.

Comme à son habitude pour l’édition d’hiver, La Route du rock fait étape à Rennes pour deux événements. Le festival débute mercredi 9 mars 2022 au soir, dans la chapelle du Conservatoire, par une performance intimiste de Space Afrika. Le duo mancunien est l’auteur d’un magistral album en 2021 où il développe une musique électronique envoûtante et atmosphérique, mêlant ambient, influences hip hop, trip hop, et bien d’autres styles hybrides, dans un somptueux exemple de sound design à l’anglaise.

La deuxième étape rennaise du festival aura lieu le lendemain soir au cinéma L’Arvor, de tous les bons coups depuis l’installation dans ses nouveaux locaux. La soirée s’articulera autour de la projection de Don’t Go Gentle, film documentaire de Mark Archer (2020) consacré au groupe Idles, passé quasi à l’improviste à l’Antipode de Rennes le 3 mars 2022. Formation punk rock venue de Bristol et lancée en 2009, énervée dans sa musique, politique dans ses propos, elle puise son énergie dans les belles heures de “l’anarchie au Royaume-Uni” telle que la chantaient les Sex Pistols. La projection sera suivie d’une conférence du musicologue Christophe Brault, qui discutera de la période dite post-punk en Angleterre, c’est-à-dire des évolutions et transformations de la musique punk depuis 1977.

Cap sur Saint-Malo pour les prochains jours. La salle de la Nouvelle Vague essuiera de furieux ressacs sonores vendredi 11 et samedi 12 mars. Le premier soir de concert mêlera valeurs sûres et jeunes espoirs. Au rock punchy de The Lounge Society, jeune groupe anglais avec tout juste un EP paru, répondront les tauliers du rock indé australien The Apartments, tendance folk et ballades. Souvenirs souvenirs, le groupe mené depuis 1978 par Peter Milton Walsh enregistrait en 2015 son unique album live lors d’un concert à l’Ubu de Rennes.

Davantage pop, funk, presque disco voire électronique sur ses dernières productions, on retrouvera le même soir le groupe hollandais Altin Gun. Révélation des Trans Musicales de Rennes en 2017, le groupe réuni par Jasper Verhulst poursuit avec toujours autant de talent son exploration de la musique moderne turque, riche patrimoine des années 1960 et 1970 mêlant le rock tel qu’il se développe alors en Occident, notamment le psychédélisme, et les sonorités traditionnelles d’Anatolie. Poursuivant dans cette lancée psyché par le détour du krautrock, c’est le groupe allemand Camera qui prendra la relève, avant de finir en envolées cosmiques avec le trio inclassable Zombie Zombie, un des projets du saxophoniste et amoureux de synthés analogiques Étienne Jaumet.

Vous en avez encore sous le pied ? Rendez-vous le lendemain, même salle, même heure, pour le grand débarquement de nos cousin·e·s d’outre-Manche ! Et pour se mettre à l’heure anglaise, la soirée débutera par une leçon en règle de English Teacher, tout jeune groupe venu de Leeds, auteur d’une pop rock empruntant aussi bien au post-punk qu’au psyché.

Côté divas, on retrouvera l’Anglo-Allemande Anika, déjà passée par la Route du rock à l’occasion de son premier album en 2011, avec les musiciens de Beak, et en 2016 avec son groupe Exploded View. Elle défendra cette fois son dernier album, Change, où elle mêle habilement sa voix à des instrumentations majoritairement électroniques, créant une indie pop envoûtante et résolument moderne. Plus rock dans l’esprit, mais avec tout autant de soin dans les paroles et de prestance dans l’interprétation, la chanteuse, et poétesse, Sinead O’Brien sera aussi de la partie. Après trois EP qui lui ont valu de se produire aux Trans Musicales en 2021, la jeune Irlandaise installée à Londres annonçait il y a peu un premier album, prévu en juin 2022.

La fin de soirée mettra à l’honneur les nouveaux “guns of Brixton” avec deux formations originaires de ce quartier de Londres que célébraient les Clash. D’abord, les déjà bien installés Shame, dont les deux premiers albums ont pavé la route du post-punk actuel. Et, pour terminer, le jeune Folly Group, auteur d’un premier EP en 2021, et d’un second à paraître très prochainement sur le prestigieux label Ninja Tune.

Le programme du festival s’annonce donc particulièrement rock’n’roll, sans délaisser pour autant l’ouverture aux musiques électroniques initiée depuis plusieurs années par La Route du rock. À ce titre, une rencontre est prévue l’après-midi du samedi 12 mars au CinéVauban, au cours de laquelle sera diffusé le documentaire Sisters With Transistors de Lisa Rovner (2020), qui retrace le parcours de plusieurs pionnières des musiques électroniques depuis les années 1930. Narré par la grande Laurie Anderson, artiste expérimentale, collaboratrice, entre autres géants, de Jean-Michel Jarre, Brian Eno et Philip Glass, le film est un précieux document pour se rendre compte de “l’effet Matilda” dans les musiques électroniques, ce phénomène d’invisibilisation de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est attribué à leurs collègues masculins. La projection sera précédée d’une autre conférence de Christophe Brault, portant cette fois sur les inventeur·se·s des instruments de musique électronique des années 1940 aux années 1980.

Rendez-vous à Rennes et Saint-Malo du 9 au 12 mars 2022 pour une belle édition d’hiver de la Route du rock. En attendant le retour tant espéré au fort Saint-Père, cet été peut-être ?

