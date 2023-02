Direction Saint-Malo, la route du Rock 2023

La Route du Rock revient avec sa 17e Collection Hiver du 7 au 11 mars 2023 à Saint-Malo et Rennes.

Toujours fidèle à son esthétique, le festival présentera cette année encore des artistes émergents et d’autres déjà confirmés.

Voici la programmation détaillée de cette nouvelle édition :

les explorateurs psychédéliques Panda Bear & Sonic Boom ; le duo écossais post-rock Arab Strap ; Malik Djoudi et ses sonorités intimistes et sensuelles ; Derya Yıldırım & Grup Şimşek et sa classieuse pop anatolienne ; le rock progressif de Forever Pavot ; le projet solo du co-fondateur du groupe culte Sonic Youth Lee Ranaldo ; les Death Valley Girls et leur proto-punk atypique ; des ovnis électroniques : le Montréalais Ben Shemie échappé de Suuns et le français exilé en Belgique Christophe Bailleau ; l’inimitable et contagieux post-punk de The Cool Greenhouse ; le quintette rock français En Attendant Ana ; le duo électro-punk-rock Heimat ; la pop-folk du « slacker » bordelais TH da Freak ; la pop-rock du plus français des Australiens Nathan Roche ; membre également du Villejuif Underground et la dj féministe et passionnée Constance Rosa Vertov.

Le festival proposera également une projection du film Delia Derbyshire : The Myths and Legendary Tapes de Caroline Catz qui explore et met en scène les étapes importantes de la carrière de Delia Derbyshire, figure incontournable de la musique électronique, ainsi qu’une conférence de Christophe Brault qui nous invitera à un voyage autour de la musique psychédélique à travers le monde.

Le festival, en collaboration avec la brasserie rennaise Skumenn, proposera une nouvelle cuvée de sa bière bio « Indie Way » à L’Antipode et à La Nouvelle Vague.

Programmation détaillée :

Mardi 7 mars – L’Arvor (Rennes) – 20h15 : Projection du film Delia Derbyshire : The Myths and The Legendary Tapes de Caroline Catz. De 3 à 9€70

Mercredi 8 mars – Le Conservatoire de Rennes – 20h30 : Ben Shemie / Christophe Bailleau. 10€

Jeudi 9 mars – L’Antipode (Rennes) – 20h00 : En attendant Ana / The Cool Greenhouse / Constance Rosa Vertov. De 11 à 14€

Vendredi 10 mars – La Nouvelle Vague (Saint-Malo) – 19h45 : Panda Bear & Sonic Boom / Derya Yıldırım & Grup Şimşek / Forever Pavot / Nathan Roche / Heimat

Billet 1 jour : de 25 à 27€ / Forfait 2 jours : de 45 à 48€

Samedi 11 mars – La Nouvelle Vague (Saint-Malo) – 19h45 : Arab Strap / Lee Ranaldo / Death Valley Girls / Malik Djoudi / TH da Freak

Billet 1 jour : de 25 à 27€ / Forfait 2 jours : de 45 à 48€

Samedi 11 mars – La Grande Passerelle (Saint-Malo) – 16h00 : Conférence de Christophe Brault « Voyage psychédélique à travers le monde ». Entrée libre

Site officiel La Route du Rock / Instagram