Rouen. L’Armada 2023 lance un concours de nouvelles

L’association Armada de la Liberté organise à Rouen depuis 1989, tous les 4 ans environ, le premier rassemblement mondial de grands voiliers et navires maritimes. L’Armada attire 6 millions de visiteurs, une cinquantaine de navires, plus de 30 nationalités représentées et près de 7000 marins venus du monde entier.

La 8e édition, dénommée Armada Rouen 2023, se déroulera du 8 au 18 juin. Elle s’est fixée deux nouvelles orientations majeures : la protection des océans et des fleuves, ainsi que la démocratisation et le large accès à la culture et l’histoire maritimes. Michel Bussien est à ce titre le parrain culturel.

Dans ce cadre, l’Armada lance :

– Un concours de nouvelles sur la base d’un incipit de Michel Bussi, en partenariat avec l’Inspection académique de Seine-Maritime,

– Un appel à projets de représentations artistiques (théâtre, cirque, chant, musique) liées aux thématiques de l’Armada (les voiliers, les marins, l’histoire de la navigation, la Seine…) et portées par des troupes d’amateurs.

Michel Bussi

Le concours de nouvelles :

« J’avais décidé de venir tôt, le plus tôt possible. Rouen dormait encore. La ville peinait à se réveiller après la fête d’hier : le premier jour de l’Armada ! Je suis arrivé (e) sur les quais en même temps que les premiers rayons de soleil. Le vent du matin berçait les voiliers, la Seine scintillait, l’alignement de mats et de drapeaux m’intimidait. Je devais continuer pourtant. J’avais rendez-vous. Un rendez-vous qui pouvait changer ma vie. J’ai marché une cinquantaine de mètres sur les quais déserts, en direction du pont Flaubert, quand j’ai senti une présence derrière moi.

– Bonjour… «

C’est ainsi que démarre l’incipit imaginé par Michel Bussi. A charge pour les participants d’écrire, d’ici le 6 mars 2023, la suite de l’histoire en plusieurs milliers de signes (entre 4.000 et 18.000 selon la catégorie).

Le concours est gratuit et ouvert :

– Aux adultes issus de toute la France ;

– Aux élèves à partir de la classe de CM1. Le concours vise, en effet, principalement les jeunes dans une optique d’ouverture à la littérature et à l’écriture. Il est organisé en partenariat avec l’Inspection académique de Seine-Maritime qui le promouvra auprès des écoles primaires, collèges et lycées du Département. Hormis les élèves de primaires, qui concourent obligatoirement par classe, la participation au-delà, se fait à titre individuel ou collectif (encadré par un enseignant).

Un jury présidé par Michel Bussi remettra de nombreux prix en lien avec la manifestation, dont des remontées ou descentes de la Seine sur l’un des bateaux de l’Armada pour les lauréats.

Règlement du concours à consulter sur le site www.armada.org

L’appel à projets de représentations artistiques :

Les 7 kilomètres de quais, qui accueilleront les visiteurs, seront animés pour la première fois par des représentations artistiques, ouvertes à tous.

En écho à la gratuité de la manifestation et à sa ferveur populaire, elles seront réalisées par des troupes d’amateurs sur un format court (15 minutes environ).

Les projets de spectacle de rue, théâtre, chant, cirque et autres formes d’expressions artistiques, en lien avec les thématiques de l’Armada et de la mer, sont à déposer avant le 7 décembre prochain.

Le jury présidé par Michel Bussi sélectionnera 10 lauréats courant décembre prochain. Dotés d’une subvention pour aider à couvrir leurs frais de costumes et déplacements, ceux-ci se produiront cinq fois entre le 8 et le 18 juin 2023.