Finistère. Le Jardin Exotique et Botanique de Roscoff, une rare collection de plantes australes

Le Jardin Exotique & Botanique de Roscoff dans le Finistère renferme l’une des plus grandes collections de plantes australes cultivées en plein air sous les climats bretons. Plus de 3500 espèces de plantes rares exotiques et subtropicales habitent les 16000 m2 d’allées sinueuses. Les plantes de ce jardin extraordinaire, géré par le Groupement Roscovite des Amateurs de Plantes Exotiques et Subtropicales (G.R.A.P.E.S), sont disposées de manière à former un paysage naturel.

A Roscoff, la vue panoramique est exceptionnelle. Après l’ascension de 78 marches, elle permet de contempler la baie de Morlaix et le Jardin Exotique & Botanique dans sa globalité. Le jardin est bordé des deux côtés par la mer et baigné par la dérive Nord-Atlantique du Gulf Stream, ce qui lui permet de bénéficier d’un microclimat plus doux.

Quelques membres du GRAPES

Le parc est divisé en petites parcelles par des haies afin de limiter l’action du vent. Les températures ne descendent pas en dessous de zéro degré près du rocher et n’atteignent que rarement les moins 5 degrés en haut du jardin. Le Roc’h Hievec est un rocher, situé côté Est. Il a le rôle de protéger de nombreux végétaux des vents d’Est et d’emmagasiner la chaleur pour la restituer la nuit. La zone derrière le Roc’h Hievec est composée de plantes en provenance du Chili, comme l’Embothrium coccineum et l’Arbre à feu. Les massifs autour du rocher sont principalement composés de protéacées d’Afrique du sud et d’Australie.

Le rocher

Créé en 1986, à l’initiative de Louis Kerdilès et de Daniel Person, le Jardin Exotique & Botanique couvre aujourd’hui 1,6 hectares. Sa conception originale a été imaginée par Alain Le Goff. L’association G.R.A.P.E.S compte aujourd’hui sept salariés. Les plantes ne sont pas classées par continent. Elles sont disposées dans le jardin selon leurs besoins et non leur provenance. La nature fait le reste car nombreuses sont les plantes qui ne sont pas vivaces et se ressèment abondamment de façon naturelle, comme les Echium des Canaries.

La majorité des 3500 espèces est composée de plantes d’Afrique du Sud, d’Amérique du Sud, des Îles Canaries, de Madère et d’Amérique centrale. Les plantes originaires d’Océanie, comme les fougères arborescentes, sont réunies dans la zone fougère.

L’actualité du Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, c’est l’explosion de la floraison des Watsonia, iridaceae sud-africaine. Les plantes sont en fleurs partout dans le jardin en ce moment.

C’est aussi l’Araucaria columnaris, qui a été plantée près du rocher en 1999 et qui fait ses premiers cônes. L’association sait maintenant que c’est une femelle !

Watsonia : sa floraison Araucaria columnaris femelle

Après la visite, des plantes issues de sa production sont proposées à la vente dans la pépinière, située près de l’accueil

Infos pratiques :

Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, au lieu-dit Roc’h Hievec à Roscoff (29)

durée de la visite : en moyenne 1h15

Horaires :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h, jours fériés compris

Du 1er septembre au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h, jours fériés compris

Fermeture de novembre à février

Contact et tarifs :

02 98 61 29 19 ou 06 65 78 99 43 / grapes[at]wanadoo.fr