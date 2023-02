Rennes. Roller disco à la Tour d’Auvergne avec The Love Movement

The Love Movement vous convie au Groove sur roulettes samedi 11 février 2023 au gymnase de la Tour d’Auvergne à Rennes. Pour ce nouvel événement rennais, l’association hip hop fondée à Lorient collabore avec le collectif de musique électronique La Rennes des Voyous pour proposer un moment festif, convivial et familial. À vos patins, la piste vous attend !

Le gymnase de la Tour d’Auvergne à Rennes s’apprête à résonner du roulis des patins et des grooves chaloupés des black musics. Samedi 11 février, l’association The Love Movement joint ses forces avec La Rennes des Voyous pour proposer Le Groove sur roulettes. Bien connu des dancefloors rennais, mais aussi pour son projet de compilation solidaire La House rennaise, le collectif de DJ rennais souhaite depuis un moment déjà travailler avec des structures de danse. C’est chose faite aujourd’hui, puisqu’il répond à l’invitation de The Love Movement à cet événement, par l’intermédiaire de Clémantine Césaire, musicienne et danseuse de cette dernière association.

The Love Movement est fondée à Lorient en 2015, sous le nom de Base’art à l’époque. Davantage qu’une association de danse, c’est un collectif pluridisciplinaire accueillant des danseurs et des danseuses de breakdance ou de freestyle, mais aussi des musiciens, des tatoueurs, des graffeurs. Rebaptisée The Love Movement en 2022, l’association cherche à diffuser la culture hip hop au sens large et avec des valeurs humanistes. Ses activités s’articulent principalement autour de cours et de stages de danse hip hop, mais aussi d’événements comme des jams, des battles, des block parties.

Clémantine Césaire représente quant à elle la branche rennaise de l’association. En plus de ses projets musicaux, elle donne des cours de house dance à la Tour d’Auvergne et des stages de roller dance. Un premier événement rennais a vu le jour en janvier 2023, la soirée The Sound Is Yours, au bar La Bonne Nouvelle. Elle mettait en avant des musiciens live et DJ adeptes des black musics au sens large : jazz, hip hop, soul, house, reggae, funk, disco, etc.

Le Groove sur roulettes sera donc le second événement rennais de The Love Movement. Samedi 11 février 2023, de 20 h à minuit, le rink vous attend pour assister à vos plus beaux pas de roller dance. Vous n’avez jamais pratiqué ? Pas d’inquiétude, « la base, c’est de savoir faire du patin : tenir dessus, rouler un minimum et freiner », rassure Clémantine Césaire. « Ensuite, il y a quelques pas à apprendre », continue la danseuse. Pour les curieux et curieuses, elle donnera une rapide initiation à 19 h 30.

Infos pratiques

La Tour d’Auvergne, 8 passage du Couëdic

20 h – 0 h

Initiation roller dance : 19 h 30 (gratuit avec l’entrée)

Prix de l’entrée : Prix libre à partir de 5 €

Location de patins : Prix libre

Buvette et friperie