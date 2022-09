Joyeux anniversaire Robert Crumb et vive The Complete Crumb Comic Covers

Joyeux anniversaire à Robert Crumb (79 ans), génial créateur de Fritz the Cat, emblématique dessinateur du mouvement de la contre-culture américaine des années 60 et leader du « East River Strings Band ».

Une belle occasion pour annoncer la parution prochaine édité aux Editions Cornélius de « The Complete Crumb Comic Covers », ambitieux ouvrage qui rassemblera pour la première fois toutes les couvertures de comic books et de recueils de bandes dessinées réalisées par Robert Crumb entre 1960 et 2021.

Il sera complété d’une longue interview de Robert Crumb et d’un index commenté par l’artiste et l’éditeur, qui permettront de remettre en contexte la réalisation de ces images mythiques.

Ce livre sera une première mondiale.

Robert Crumb est un auteur de bande dessinée américain, et un musicien compositeur, né le 30 août 1943 à Philadelphie. C’est l’une des figures de proue du comix underground d’inspiration libertaire, bande dessinée alternative plutôt destinée aux jeunes adultes qu’aux enfants, depuis la fin des années 1960 et ses premières publications dans Zap Comix.

Son œuvre dépeint une certaine nostalgie de la culture américaine du début du xxe siècle qu’il n’a pu vivre. Crumb est un collectionneur de disques 78 tours, notamment féru de blues des années 1930. Ses dessins, dans lesquels il se met régulièrement en scène, représentent une satire de la culture américaine contemporaine. Icône de la génération hippie, réputé pour son travail subversif traitant de la sexualité et du racisme, il l’est aussi pour la précision de son dessin2. Son travail plus récent s’est éloigné de la perversité et méchanceté qu’il attribue aux hommes pour se tourner vers l’adaptation minutieuse de la Genèse en bande dessinée. Fabrice Hergott fait le rapprochement entre ce travail et celui de Gustave Doré ; il compare également sa « capacité à fixer les visages et expressions [avec celle de] Toulouse-Lautrec ».

Robert Crumb en 2014

Dès 1972, à une époque où la bande dessinée était encore assez peu considérée, Crumb était décrit par l’Opus international en ces termes : « le premier dessinateur de l’underground américain est un Balzac proustien de la bande dessinée ». D’un naturel discret, il vit avec sa compagne Aline, peintre et également dessinatrice, dans le sud de la France depuis plus de vingt an. Ils réalisent ensemble des histoires à quatre mains depuis 1974 ; il associe également sa fille à ses histoires4.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées notamment à Angoulême en 2000, Cologne en 2004 et à Paris au musée d’Art moderne de la ville en 2012.