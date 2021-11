RENNES COMEDY CLUB OU RIRE EN BREIZH

Rire en Breizh organise des plateaux d’humour pour que les artistes de l’Ouest puissent se produire en public ainsi qu’un festival de l’humour à Elven (56). Rendez-vous pour un standing-up à Rennes.

Rire en Breizh installe à partir du 18 novembre son plateau d’humour le « Rennes Comedy Club » au théâtre de La Parcheminerie à Rennes. Tous les mois, chaque troisième jeudi, ce rendez-vous vous permettra de découvrir les talents émergents de l’humour du grand ouest.

Ces adeptes du one man show ou du stand-up mettront leur énergie et leur talent au service de la rigolade pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ces plateaux seront animés par Yannick Le Saux, ancien footballeur professionnel reconverti dans l’humour, lequel saura, à sa façon vous présenter ces humoristes.

Le 18 novembre, quatre humoristes émergents du stand up ou du one-man-show donneront toute leur énergie dans des univers et des humours différents. Rendez-vous est pris.

Billetterie

Théâtre de la Parcheminerie, Rue de la Parcheminerie, Rennes, France