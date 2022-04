FINISTÈRE. LES RHODODENDRONS DU DOMAINE DE TRÉVAREZ : UNE COLLECTION NATIONALE

Le Domaine de Trévarez organise tout au long de la saison du rhododendrons des rendez-vous au coeur de la collection qui ponctuent l’éclatante floraison printanière. Du 16 avril au 15 mai 2022.

Dès sa création il y a un siècle, le parc de Trévarez a compté de nombreux rhododendrons. Avec d’autres plantes de terre de bruyère, ils bordaient alors les principales allées du domaine. Certains de ces sujets désormais centenaires peuvent toujours être admirés dans le parc.

Le parc de Trévarez Crédit photo : FLYHD

Depuis plus d’un siècle, de nouvelles variétés de rhododendrons sont plantées à Trévarez. Déclinant toute la gamme de l’arc-en-ciel, 600 variétés sont progressivement introduites et, en 1992, la collection est labellisée Collection nationale. Aujourd’hui, le parfum capiteux des azalées caduques se mêle à celui, plus épicé, du feuillage des espèces alpines et de délicates azalées voisinent avec de gigantesques ‘Broughtonii ‘.

Azalées Crédit photo : Pascale QUERE (CDP29)

Profitant d’une terre et d’un climat particulièrement favorables, Trévarez a souhaité, dans un passé plus récent, enrichir ces premières plantations en constituant une collection qui, en 1992, a reçu le label de Collection nationale spécialisée décerné par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

Déclinant toute la gamme de l’arc-en-ciel, la collection compte 600 variétés implantée dans le parc par groupes botaniques. Aujourd’hui, le parfum capiteux des azalées caduques se mêle à celui, plus épicé, du feuillage des espèces alpines et de délicates azalées voisinent avec de gigantesques ‘Broughtonii’.

Azalées Crédit photo : Noélie BLANC-GARIN (CDP29)

A U P R O G R A M M E

Tout au long de la saison « rhododendron », des moments privilégiés de découverte et de plaisirs partagés, diverses visites proposées au cœur de la collection, avec un programme enrichi les dimanches 17 avril, 24 avril, 1er mai, 8 mai et le 15 mai.

De belles « récréations végétales » à vivre en famille, entre amis ou en solo, que l’on soit jardinier débutant ou confirmé, curieux de nature ou promeneurs d’un jour.

Trévarez en rhododendron – 2019 Crédit photo : Jean-Philippe RIVIER (CDP29

♣ Visites accompagnées

l Visite botanique

l Visite du chef jardinier

l Histoires de rhodo

| Visite des jardiniers

l Le rhodo et ses cousines



♣ Visites-atelier

l Pollinisation de rhodo

l Les mains dans la terre

| Atelier photo “Rhodo à la loupe”

♣ Point info & stand

l Conseils de culture

l Le coin du collectionneur

Le château de Trévarez est situé dans la commune de Saint-Goazec, dans le Finistère, en Bretagne. Construit à la fin du XIXᵉ siècle par James de Kerjégu, président du conseil général du Finistère pour accueillir ses relations mondaines, c’est, avec son parc ouvert au public, un important monument du Finistère.