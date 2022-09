Le Rheu, près de Rennes, résonne du Son d’Gaston

Le Son d’Gaston retentira dans la commune du Rheu, près de Rennes, le samedi 24 septembre 2022. Lauréat de l’appel à projets musical lancé par la mairie en 2019, ce festival se veut un nouveau rendez-vous culturel et social placé sous le signe des musiques actuelles, et sous les auspices d’un petit robot mélomane baptisé Gaston.

Les événements musicaux sont encore rares au Rheu. Pourtant, la commune présente déjà un terreau musical certain. De nombreux musiciens y vivent ou passent par l’école de musique La Flume. L’association Agora gère chaque année la fête de la musique, et l’espace jeunesse Le Quai organise de temps à autre des événements musicaux. Mais les concerts manquent encore de régularité. D’où le lancement par la mairie d’un appel à projets musical en 2019, avec 4000 € de fonds à la clé. À l’époque, Jean-Louis Guiheneuf rencontre Yoann Desmaires pour travailler à une proposition de festival. « Ce n’est pas simple de créer quelque chose à l’ombre de Rennes, mais on pense qu’aujourd’hui, une commune de 10 000 habitants a quand même un potentiel local, et qu’il y a des choses à faire en impliquant les associations déjà existantes », affirme Jean-Louis.

Open air L’Atterrissage d’Gaston, Ty Kioske, Le Rheu, 11 septembre 2021.

La proposition de festival portée par Yoann Desmaires et Jean-Louis Guiheneuf remporte l’appel à projets, et dans la foulée est fondée l’association SMILE, acronyme joyeux de Social, Musique, Inclusif, Libre, Éclectique. Ses mots d’ordre sont de créer du lien social à un niveau local, autour d’un festival de musique, mais aussi grâce à des événements tout au long de l’année. L’inclusion y a un rôle prépondérant, puisque l’objectif est d’impliquer toutes les bonnes volontés au sein de l’association pour garantir l’éclectisme des propositions musicales et l’accueil des différents publics, le tout en gardant une pleine liberté quant aux choix de programmation.

Une fois l’association lancée, l’identité du Son d’Gaston prend peu à peu forme autour de ce nom, Gaston, clin d’œil à Gaston Bardet, urbaniste et architecte responsable des cités jardins du Rheu, construites dans les années 1950. Mais Gaston, c’est surtout un prénom sympathique duquel sera baptisée la mascotte du festival : un petit robot avec un poste à transistor à la place de la tête et un casque audio vissé dessus, création d’Haziz Haddar, premier graphiste de l’association, décédé depuis.

En deux ans de crise sanitaire, l’association qui devait tenir la première édition de son festival à l’été 2020 a connu bien des revirements. Entre-temps, SMILE a pu se structurer avec une équipe de Rheusois et Rheusoises motivée pour former son conseil d’administration, et peut désormais s’appuyer sur une centaine de bénévoles. Dans l’attente de pouvoir enfin célébrer le premier Son d’Gaston, deux événements ont vu le jour l’année passée : L’Atterrissage d’Gaston, le 11 septembre 2021 au Ty Kiosque du Rheu, puis Gaston part en live, le 2 avril 2022 à l’espace jeunesse Le Quai. « De très bons entraînements pour notre équipe bénévole qui a pu mieux cibler les difficultés et les besoins », raconte Jean-Louis Guiheneuf.

Les prochaines semaines et la date fatidique du 24 septembre seront l’occasion de mettre à profit ces précédentes expériences. Les terrains de foot stabilisés route de Cintré accueilleront une scène montée et sonorisée par l’entreprise locale Access Evenement pour une soirée de concerts de 18 h 30 à 2 h 30. Les cinq groupes programmés représenteront un bel éventail de musiques actuelles, avec le reggae cuivré de Faygo, la pop sucrée de Toukan Toukan, les beatmakers hip hop survoltés Smokey Joe & The Kid, le rock garage frénétique de Clavicule et la techno cosmique du duo Atoem.

© Faygo

Toukan Toukan © Olesya Shilkina

Smokey Joe & The Kid © Cassandre Magagnigni

Clavicule © Titouan Massé

Atoem © Léo Untereiner

Hormis Smokey Joe & The Kid et Toukan Toukan, tous les groupes viennent du département. La trajectoire d’Atoem, étoile montante de la scène électronique française, a même débuté au Rheu, puisque l’un des deux membres, Antoine Talon, en est originaire, et qu’il a rencontré son complice, Gabriel Renault, à l’école de musique La Flume. « C’était important pour nous de lancer ce festival avec un jeune qui a grandi au Rheu », commente Jean-Louis Guiheneuf.

Participatif, Le Son d’Gaston propose à qui voudra de compléter par sa sélection musicale une playlist qui sera jouée le soir du festival pendant les interplateaux par Flakes Of A Whole, jeune DJ du Rheu. Il sera aussi possible de déguster de la bière locale et de se restaurer auprès de différents food trucks.

Confiante en son organisation qu’elle mûrit depuis deux ans, l’association SMILE espère que le public sera au rendez-vous de cette première édition. Car dans le contexte actuel post-covid qui voit les festivaliers et festivalières prendre de plus en plus tard leurs billets, l’avenir est incertain pour les petites initiatives qui se lancent en osant encore des choix artistique audacieux. C’est le cas du Son d’Gaston qui, pour sa première édition, propose une programmation éclectique qui ne sacrifie rien à la qualité. Alors on souhaite une longue vie à Gaston !

Site Internet et billetterie

La Playlist à Gaston sur Deezer