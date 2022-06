La revue Glaz męt en relief la nature bretonne

Glaz, désignant en breton le vert, le bleu et le gris, est par essence la couleur du vivant et de tout ce qui est naturel. Consacré à la nature bretonne, à sa faune et à sa flore, à ses paysages et à son milieu naturel, le semestriel Glaz, sous-titré La nature bretonne… par nature, tient à la fois de la revue par sa périodicité et au beau livre par son iconographie de qualité exceptionnelle, sa mise en page élégante et son impression soignée sur papier épais.

Son responsable et concepteur, Emmanuel Holder, également conservateur de deux réserves naturelles dans les Monts d’Arrée pour l’association Bretagne Vivante, fait appel à des auteurs, également naturalistes, photographes, illustrateurs, aquarellistes, dont la passion est communicative.

Dans l’éditorial du troisième numéro qui vient de paraître, Emmanuel Holder invite à « s’émerveiller » pour « reprendre contact avec la nature ». « S’émerveiller » peut prendre divers chemins : simplement marcher et arpenter les chemins et les sous-bois, musarder sans but, s’immerger dans les chants d’oiseaux et les odeurs, contempler et ressentir des émotions, les sens en éveil, ou observer, photographier, méditer et créer.

Le naturalisme des auteurs, aux références et à l’expression résolument artistiques et littéraires, s’exprime de façon personnelle, dans la filiation du philosophe et écrivain américain Henry David Thoreau. Le « carnet d’un naturaliste en pays bigouden », écrit et dessiné par Laurent Mary, est ainsi introduit par une citation de Per-Jakez Hélias. C’est un poème de Stephen Moysan qui clôt le numéro. Les macrophotographies de Gwénolé Noirel sont en quête du passage « de l’ombre à la lumière ». On découvre les créations artistiques réalisées par Anna Mari et Berc’hed Cadoudal à partir de végétaux. Dans ces 120 pages aux photos lumineuses qui réconcilient notre regard avec la beauté, la nature est un émerveillement permanent.

Glaz n°3, 120 pages, format 19,2 X 27 cm, 20 €. Editions Coop Breizh.