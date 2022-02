RESOFORCES : RETOURNER À L’EMPLOI APRÈS UN CANCER OU UN BURN-OUT

Réso’Forces est une association rennaise d’aide au retour à l’emploi après un cancer ou un burn-out. Réso’Forces accompagne les salariés, les entreprises et les aidants pour (re)concilier travail et maladie.

Cette association a été créée par Brigitte Chollet qui, suite à un accident de santé, a fait le constat qu’il n’existait pas de structure ou de méthode d’accompagnement ayant pour mission le retour au travail des personnes touchées par une longue maladie. Elle découvre également dans des études scientifiques que :

1/3 des malades perdent ou quittent leur emploi après un cancer

1/4 seront confrontés à un problème de santé majeure au cours de leur carrière

51% des Français considèrent que lorsque l’on a un cancer, on n’est plus capable de travailler comme avant

Pour donner une nouvelle chance aux personnes touchées par la maladie de ré-inventer leur avenir professionnel, elle décide de créer Reso’Forces en février 2019.

Elle s’entoure alors de professionnels animés par les mêmes convictions et valeurs : aider les hommes et les femmes à leur (re)construction personnelle et professionnelle.

Un parcours à dimension artistique

Les personnes touchées par une longue maladie que nous recevons suivent un parcours de 6 mois nommé «Rebonds». Celui-ci s’appuie sur 4 dimensions : corporelle, artistique, psychologique et professionnelle. Lors des 3 premiers mois de leur parcours, nos bénéficiaires participent à des ateliers artistiques dans lesquels elles créent, se réalisent, osent et s’affirment. Elles se découvrent parfois des talents, des appétences, des facilités et (re)trouvent cette confiance en elles souvent perdue pendant la maladie.

Les ateliers artistiques

ARTS-PLASTIQUES

Utiliser de la peinture, des encres, de l’argile, sur des supports multi-dimentionnels. L’idée est de libérer ses émotions en toute sérenité, en faisant preuve de bienveillance avec soi-même et les autres.

ÉCRITURE SLAM

Ecrire pour déposer ses maux en mots et pour libérer sa charge mentale, développer son intelligence intra-personnelle, ses capacités d’introspection. L’occasion de s’amuser à jouer et à faire rimer les mots et d’oser se dire devant un public en toute authenticité.

CRÉATIVITÉ

Développer son processus créatif, de la phase de recherche, d’investigation à la présentation devant un auditoire, construire une démarche globale de projet. Lors de cet atelier les bénéficiaires conçoivent de A à Z leur création, comme un totem à la symbolique forte : leurs parcours de santé.

ARTHÉRAPIE

Explorer le mouvement par la danse ou encore prendre conscience de ses émotions par le dessin, débloquer des traumatismes inconscients et se laisser guider par ses sensations pour mieux prendre des décisions.

