5G À RENNES. PRÉSENTATION DES TRAVAUX LE 19 MARS 2021

Vendredi 19 mars, de 18 h 30 à 20 h, les membres de la Mission d’étude 5G de la Ville de Rennes présenteront leurs travaux et répondront aux questions des habitants. La réunion publique aura lieu en visio-conférence, compte tenu du contexte sanitaire.

Afin de pouvoir informer le plus grand nombre de Rennais sur les travaux de la Mission d’étude 5G et dans un souci de transparence dans l’exercice de la démocratie participative, cette visio-conférence ainsi que les interventions au cours de celles-ci seront enregistrées et mises en ligne par la Ville de Rennes (site internet, réseaux sociaux) pour être accessibles en différé.

Depuis son lancement le 13 novembre 2020, la Mission d’étude 5G, installée par la Ville de Rennes, cherche à éclairer le débat public en amont du déploiement du réseau 5G. Elle s’appuie sur une analyse couvrant les différents domaines dans lesquels cette nouvelle technologie peut avoir un impact à court et long terme : usages, développement économique, santé publique, environnement, énergie, qualité de vie des habitants, sécurité, éthique… La Mission 5G est accompagnée par deux garantes de la Commission Nationale du Débat Public, qui évaluent et s’assurent de la neutralité et de la transparence des débats.

À mi-parcours, un premier compte rendu du travail réalisé par la Mission d’étude 5G est présenté. Les travaux de la Mission s’achèveront par la publication d’un rapport de synthèse, écrit et signé par ses membres et recueillant les différents points abordés, les avis, les recommandations et les préconisations pouvant être mises en place, si besoin, sur le territoire de Rennes. Ce rapport sera présenté en Conseil Municipal le 29 mars 2021.

Avancement de la Mission

Depuis le début de la Mission, 12 experts et acteurs ont été auditionnés pour aborder différentes dimensions et confronter les points de vue sur la 5G. La liste des experts intervenants lors des ateliers est validée en plénière par les membres de la Mission. Ceux-ci peuvent également suggérer des interlocuteurs pour les rencontres à venir. Les rencontres sont consultables sur « La 5G en débat à Rennes ». En parallèle de ces travaux, une consultation du public a été lancée le 26 novembre dernier via la plateforme en ligne Fabrique citoyenne.

Focus sur les séances passées

13 novembre 2020 – Séance 1 : Lancement de la démarche

Au cours de cette séance, le calendrier et le programme des rencontres jusqu’à fin janvier ont été présentés. La méthode de travail et le rôle de chacun des participants ont également été précisés.

14 novembre 2020 – Séance 2 : Exploration – socle commun de connaissance

Les échanges ont porté sur les objectifs et la méthode de travail. Les enjeux de la Mission ont été rappelés par les garantes de la Commission nationale du débat public (CNDP). Avant de commencer les débats, les interventions de Jean-Benoît Agnani, de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), et de Jacques-François Marchandise, de la Fondation internet nouvelle génération (FING), ont permis d’expliquer ce qu’est la technologie 5G. Les questions étant nombreuses, les intervenants se sont engagés à répondre par écrit aux interrogations restées sans réponse à l’issue de la séance. Ce mode de fonctionnement a été adopté pour les réunions de travail suivantes.

20 novembre 2020 – Café Mission

Les membres de la Mission ont fait part de leur besoin de prolonger les échanges, souvent trop courts lors des réunions de travail. Cela s’est notamment traduit par la création d’un « café Mission », permettant un temps d’échanges plus informels qui témoigne de leur réel engagement au sein de la Mission. Un deuxième café Mission est prévu jeudi 17 décembre.

26 novembre 2020 – Séance 3 : atelier thématique – Économie emploi

Les experts invités : Pierre Jacobs, directeur Orange Grand Ouest, Richard De Logu, directeur général de l’association Bug, Bertrand Guilbaud, directeur général de l’Institut de recherche technologique b-com, Jean Le Traon, directeur du campus de Rennes IMT Atlantique et représentant du Poool.

4 décembre 2020 – Séance 4 : atelier thématique – Énergie et environnement

Les experts invités : Jacques Le Letty, chargé de mission environnement à la Maison de la consommation et de l’environnement (MCE), Hugues Ferreboeuf, directeur du groupe de travail « Lean ICT » Shift project, Gauthier Roussilhe, designer/chercheur indépendant.

10 décembre 2020 – Séance 5 : atelier thématique – Santé et cadre de vie

Les experts invités : Catherine Gouhier, secrétaire générale Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électro magnétiques non ionisants (CRIIREM), Philippe Martin, président d’Alter ondes, Yves Le Drean, chercheur à l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (IRSET).

Les visioconférences consultables sur YouTube

Les captations des 5 tables rondes, qui se tiennent en visioconférence en raison de la crise sanitaire, sont consultables sur « La 5G en débat à Rennes ». Afin de préserver la sérénité et la confidentialité du travail réalisé en sous-groupes, seules les interventions des experts ainsi que les questions et réponses adressées à ceux-ci sont diffusées au grand public.

Participation citoyenne

Les remarques et les avis sont collectés via la plateforme numérique de la Fabrique citoyenne. Cet espace d’expression permet aux citoyens d’interpeller ou d’apporter des idées. L’objectif est de donner au grand public la possibilité de s’exprimer sur les freins et les opportunités liés au déploiement de la 5G. Lors des 3 premiers ateliers thématiques, les questions les plus récurrentes ont été posées aux experts. Quant aux contributions, elles seront versées aux membres de la Mission mi-janvier.

Chiffres clés au 10 décembre

40 membres : 23 hommes / 17 femmes

6 animatrices et animateurs

8 personnes au sein de l’équipe projet

2 garantes de la CNDP

40 experts identifiés, 12 auditionnés pour le moment

5 rencontres dont 1 café Mission

14 h de réunions en visioconférence

plus de 40 pages de compte rendu et 1 foire aux questions

mission5g@ville-rennes.fr

plus de 300 mails échangés

plus de 25 articles dans la presse

des vidéos YouTube qui totalisent plus de 500 vues

71 contributions, 142 votes et 35 participants sur le site de la Fabrique Citoyenne

1ère à avoir lancé la démarche avec la Mission d’étude 5G, Rennes partage son expérience avec d’autres collectivités