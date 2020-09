Spectacle Handidanse : Sirène, 19 septembre 2020 15:00 - 19 septembre 2020 16:45, Paris.

samedi 19 septembre – 15h00 à 15h15

samedi 19 septembre – 16h30 à 16h45

« Voilà plusieurs années que je désirais créer une pièce autour du conte d’Andersen La petite sirène.

La volonté de transcrire ce conte de nos jours fut une évidence.

La question de la féminité a toujours nourri mon travail et mes réflexions.

Ayant des problèmes de mobilités, je fus très jeune confrontée à la norme et à ses représentations.

Cheveux roux aux joues pâles, j’étais identifiée comme étant la petite sirène dans un corps de sorcière.

Un corps meurtri par les cicatrices et les années qui passent. Un corps qui fascine et attire les regards de tous.

Un corps désirable mais pas désiré. Comme Ondine ou Ariel, je désirais du plus profond de mon âme être une autre femme et être enfin accepter à ma juste valeur. »

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2020, nous présenterons un extrait de « Sirène » où l’identité, la dualité, la gémellité et le désir s’entremêleront.

Accompagnés par Johan Amselem, chorégraphe, Stella Moretti, Magali Saby, danseuses et Patrick Dray, compositeur, nous vous ferons voyager jusqu’au chant des sirènes.

Centre médico-social Lecourbe 223 rue Lecourbe 75015 Paris 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

Situé au cœur du 15e arrondissement de Paris, le centre médico-social Lecourbe – Fondation Saint-Jean-de-Dieu a été, dès sa création en 1858, un pionnier dans l’innovation et l’adaptation de l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Transformé en plateforme territoriale de parcours et solutions inclusives depuis 2018, il accompagne aujourd’hui les parcours de vie d’enfants, adolescents et adultes, vivant le handicap, au sein de structures et dispositifs d’accueil visant à promouvoir, en continu, une hospitalité visionnaire, créative et inclusive. Un Institut d’Éducation Motrice comprenant un internat, une école et un collège, une unité spécialisée pour enfants polyhandicapés, une maison d’accueil solidaire, un accueil de jour jeunes adultes, une maison des répits, un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile, une maison des soins handi-valide, une académie du logement autonome.



