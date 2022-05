A Rennes, Zanndoli chouchoute les reptiles en attente d’adoption

Qui veut des serpents, pythons, lézards ou tortues à adopter ? Dans les nouveaux locaux rennais de Zanndoli, les animaux abandonnés ont droit à une seconde chance. Car, n’oubliez pas : “Seul un esprit lézardé peut voir l’au-delà”.

Zanndoli, est une association à but non lucratif créé les 2020 par Benoist, passionné et amoureux des reptiles depuis l’enfance, ainsi que Préscilia, Melissa et Marie, 3 de ses amies, qui dispose d’une pièce regroupant plusieurs espèces différentes aux biotopes bien distincts.

Que ce soit par faute de temps, des aléas de la vie, ou malheureusement suite au décès du propriétaire, au lieu de finir leur vie dans un zoo, l’association Zanndoli est ravie d’accuillir vos reptiles, amphibiens, insectes, dont vous souhaitez vous séparer pour leur proposer une deuxième maison tout confort, avant de leur trouver une nouvelle famille d’adoption chez qui ils finiront leurs jours entourés d’amour.

Le savez-vous ? Un reptile exotique relâché dans la nature est condamné à mourir au prochain hiver, en plus de détruire notre faune locale déjà très sensible, pour survivre. Notre écosystème est trop fragile pour pouvoir le supporter.

L’objectif de Zanoli est de recueillir ces reptiles abandonnés pour éviter qu’ils soient relâchés dans la nature, afin leur trouver une nouvelle maison. Cependant, et il est encore difficile pour l’association d’assurer les achats matériels, locaux, de nourriture et de soins.

Alors pour les aider : donnez un sou à leur cagnotte !