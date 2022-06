Rennes. Une Fresque murale de WAR! bientôt rue de Saint-Malo !

War! a essaimé ses graffs animaliers dans toute la capitale bretonne. L’artiste anonyme le plus connu de la Bretagne remporte l’appel à projet pour la création d’une fresque murale rue de Saint-Malo, dans le cadre de la programmation d’Exporama.

La Ville de Rennes, en partenariat avec le bailleur social Archipel Habitat, a lancé le 31 janvier 2022 un appel à projet pour la création d’une fresque murale d’une surface de 225 m² (15 m de large pour 17 m de haut) à réaliser sur le pignon d’un immeuble de logements sociaux situé au 59 rue de Saint-Malo et dont l’architecte est Georges Maillols.

Au total, la Ville de Rennes a reçu 97 candidatures nationales et internationales, représentant 114 personnes (48 femmes et 66 hommes). 16 candidatures respectant la parité hommes-femmes ont été présélectionnées, en s’appuyant sur les critères de l’appel à création, l’univers et la qualité artistique de l’œuvre proposée. Elles ont ensuite été présentées au comité artistique rassemblant 14 personnes dont :

2 experts en art urbain (Mathieu Tremblin – Artiste, Docteur en arts visuels, Maître de conférence à l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg) et en art contemporain (Etienne Bernard – Directeur du Frac Bretagne) ;

2 élus de la Ville de Rennes (Benoît Careil, adjoint délégué à la Culture et Claire Lemeilleur, Conseillère déléguée au Patrimoine) ;

2 salariés d’Archipel Habitat (Willy Goven, Directeur de la proximité et des territoires et Nathalie Doussain, coordinatrice de l’animations sociale) ;

la principale du Collège Échange, Annabelle Blâche ;

5 habitants du quartier ;

2 agents de la Direction de la Culture de la Ville de Rennes.

© DR

Vendredi 20 mai, les membres du comité ont pris part aux 4 tours de vote à bulletin secret. La proposition artistique de WAR! a rassemblé le plus grand nombre de suffrages devant celles des artistes Annie Hamel (Montréal, Canada) et Zoër (Paris), arrivés respectivement en 2e et 3e positions.

La création de la fresque murale aura lieu du vendredi 3 juin au vendredi 17 juin (à noter que WAR! ne travaillera pas les 4 et 5 juin). Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la programmation Exporama.

L’artiste proposera en parallèle des ateliers au collège Échange avec les élèves d’une classe de 5ème et leur professeur d’arts plastiques. Un temps d’échange en classe et sur le site de la fresque est prévu pour présenter le parcours de l’artiste, la conception et la réalisation de la fresque murale, le sens de ce projet, etc. Des séances d’observation en plein air aux prairies Saint Martin sont également organisées. Objectif : créer une œuvre collective avec les croquis réalisés en plein air qui sera exposée dans le foyer du collège.

© DR

À propos de l’appel à création

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Rennes soutient la diversité des expressions artistiques et en particulier les arts urbains. Elle accompagne la création et la diffusion artistique d’œuvres d’art urbain dans l’espace public, soutient le dispositif du « Réseau Urbain d’Expression » qui permet aux street artistes de pratiquer leurs activités sur des murs autorisés, ainsi que les structures dédiées aux arts urbains sur son territoire.

Ce premier appel à création dédié au street art et doté d’un budget de plus de 20 000 euros porté par la Ville de Rennes, a pour ambition de donner à voir une œuvre d’art urbain sur cette partie de la ville qui en est dépourvue. Ce projet offre l’opportunité aux artistes de créer une œuvre d’art urbain de qualité, marquante par son envergure et son positionnement dans la ville.