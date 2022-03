RENNES. VITALIC EN CONCERT AU LIBERTÉ LE 18 MARS

Vitalic est en concert à Rennes le vendredi 18 mars au Liberté. Ca va pulser !

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Vitalic (Pascal Arbez–Nicolas de son vrai nom) a toujours voulu composer de la musique électronique, histoire de s’inscrire dans les pas de son idole Jean Michel Jarre.

Après la reformation de son vieux projet Dima, la naissance de son side-project KOMPROMAT (hommage revisité à l’EBM des 80’s) sorti en 2019 avec Rebeka Warrior (ex du groupe Sexy Sushi) et son succès phénoménal, des remixes pour Paulor, Steve Angello ou Etienne Daho, à a ajouter à la très longue listes de ses remixes, la renaissance de son label Citizen, l’écriture de son nouvel album (qu’il annonce comme un retour aux sources à ses racines électro et annoncé début 2021), Vitalic, décidément incapable de s’arrêter, a annoncé fêter au début de l’année prochaine ses vingt ans d’une carrière plus que prolifique qui a déjà laissé une trace indélébile dans le paysage de la musique électronique mondiale.

Un show en forme de best off puisant autant dans une discographie conséquente que dans de nombreux inédits, et porté par un live show qui déjà s’annonce unique, qui multipliera les clins d’œil, confie Vitalic, à ses lives et tournées précédentes, tout en étant entièrement repensé et remis au goût du jour d’une technologie qui avance à grand V. On en trépigne d’avance.

Vitalic Concert + DOMBRANCE (LIVE) + KAS:ST (DJ SET) Achetez vos place pour Vitalic vendredi 18 mars 20:00 Gradins Placement libre 45,00 € Fosse Debout 39,00 €

