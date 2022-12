Rennes. La Visitation et Pade Design proposent un Noël à la montagne

A Rennes, le Centre de La Visitation propose un Noël en direction de la montagne avec ses sapins, ses flocons de neige, ses pics enneigés, ou encore des télécabines et des skieurs rivalisant de figures.

Depuis plus de dix ans, le centre commercial s’associe avec un couple de designers rennais qui se donne pour mission pendant les fêtes de plonger La Visitation et ses visiteurs dans leur monde poétique et décalé… Cette décoration est devenue le rendez-vous des fêtes de fin d’année. En travaillant sur ce nouveau thème « Noël à la montagne » pour La Visitation, Pade Design a conservé les différents codes traditionnels liés à la montagne tout en y infusant l’originalité qui les caractérise. Il se dégage de ces visuels une atmosphère douce et chaleureuse qui fait voyager au temps des premières vacances à la montagne. Et pour cette année, la dimension écologique et énergétique a été particulièrement prise en compte en supprimant l’utilisation de guirlandes lumineuses en intérieur.

Pade Design est constitué de deux designers Camille Debons et Grégory Parsy. Présentation.

– Pouvez-vous présenter votre agence ?

Camille Debons et Grégory Parsy – Diplômés des Beaux-Arts de Rennes en 2005 et 2006. Designers d’objets, nous concevons des luminaires, du mobilier et également des scénographies et éléments de vitrine. L’histoire de Pade Design commence en 2006 lorsque nous avons finis nos études, nous avons décidé de fonder un collectif avec d’autres étudiants de l’école des Beaux-Arts de Rennes. Nous avons notamment exposé au Salon Satellite de Milan en 2007. En 2009 le collectif s’est scindé et nous avons décidé de fonder Parsy-Debons Design qui deviendra par la suite Pade Design.

Camille Debons et Grégory Parsy

– Pourriez-vous définir votre travail/votre identité en quelques mots ?

Camille Debons et Grégory Parsy – L’artisan-designer est à la fois un artisan, c’est à dire quelqu’un qui travaille la matière avec des techniques manuelles et qui ne vise pas la production sérielle mais aussi un designer, faisant appel à ses savoir-faires, permettant ainsi la conception d’un projet en lien avec une demande. Cette double casquette nous offre une très grande liberté dans le choix des projets et dans leurs réalisations puisque nous allons de la conception à la réalisation jusqu’à l’installation. Nous avons donc peu de limite dans les projets possibles à réaliser puisque maîtrisant les projets de A à Z.

– Quelles sont vos influences/inspirations ? Qu’est-ce qui inspire ce style si particulier dans votre travail ?

Camille Debons et Grégory Parsy – De manière assez générale, tout ce qui nous entoure est une source d’inspiration. C’est ensuite la façon dont nous nous approprions les choses qui leur donne ce style plus ou moins atypique. Ce qui est certain c’est que nous cherchons constamment à prendre du plaisir dans toutes nos réalisations et à le transmettre par leur biais.

– Un de vos projets vous tient-il particulièrement à cœur ?

Camille Debons et Grégory Parsy – De la même manière qu’avec tous nos clients, nous démarrons chaque projet par un temps d’échange et d’écoute afin de comprendre au mieux les attendus, les envies et les besoins de chacun.

Dans le cas de La Visitation par exemple, nous avons eu différents temps d’échanges avec tous les acteurs concernés afin de bien appréhender leurs demandes puis nous avons présenté notre projet. Nous avons pu ensuite les accueillir à notre atelier afin qu’ils puissent découvrir à la fois notre lieu de travail mais aussi et surtout l’avancement des prototypes du projet préalablement validé.

+ de 1 000€ de cadeaux à gagner en décembre

Durant ce mois de décembre et la période de Noël, le programme du centre commercial la visitation est chargé. Un Grand jeu Calendrier de l’Avent où 24 cadeaux offerts par les commerçants du centre commercial sont à gagner ; rendez-vous chaque jour en face du magasin April.

Le centre commercial La Visitation sera exceptionnellement ouvert les dimanches 11 et 18 décembre 2022 de 11H à 19H.

Pour ravir les enfants, le Père Noël posera également ses skis pour distribuer des chocolats les 17, 18, 21, 22, 23 et 24 décembre de 14H à 18H.

Tous les commerçants vous attendant pour préparer votre Noël, et venez profiter pour découvrir les deux boutiques éphémères Atelier Jalie et La Pantoufleurie !