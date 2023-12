Ce vendredi 22 décembre 2023, le nouveau single de l’artiste rennaise Odoneila, « Vision Kaléidoscope », est sorti. À mi-chemin entre rap alternatif et french urban pop, ce morceau est une entrée dans l’univers éclectique et singulier de l’artiste qui prépare déjà sont premier EP, prévu pour début 2024.

Odoneila a 25 ans. L’artiste rennaise, née à Majunga à Madagascar, arrive en France à l’âge de deux ans. Il y a près d’un an, Odoneila s’intéresse à la musique, notamment avec Pierre Bouilleau, guitariste et producteur rennais (The Erikson project).

L’artiste « libre en musique et [qui fait] ce qui [lui] plaît en piochant dans les différents codes (rock, pop, soul) », travaille à une musique qui reflète au plus près de ses émotions. En collaboration avec @neolcgi pour la création visuelle de son projet, Odoneila propose un univers esthétique fort, où l’artiste s’exprime à travers des codes vestimentaires qu’elle invente.

Le single « Vision Kaléidoscope » (disponible ici) est une introduction à son projet global : début 2024, son premier EP sortira… suivi d’un deuxième, déjà en phase finale de production !

Photo : @neolcgi

« Vision Kaléidoscope » d’Odoneila. Composition : Pierre Bouilleau. Mixage et mastering : Pierre Bouilleau et David Talbot. Visuels : Neologi.

Instagram / Spotify / Soundcloud