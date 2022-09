Rennes. Villa Boubou ou le succès de la seconde main

Villa Boubou ouvre sa seconde boutique de vêtements d’occasion dans le centre-ville, 15 rue Victor Hugo. Sophie Fleischl et Audrey Klein décident de consacrer ce nouveau dépôt-vente aux vêtements et accessoires pour femmes.

C’est au 15 rue Victor Hugo, près du parlement de Bretagne, que Sophie Fleischl et Audrey Klein ont inauguré ce 31 août 2022, Villa Boubou, leur deuxième dépôt-vente dont la sélection de vêtements est entièrement dédiée aux femmes. Cette jolie boutique à la devanture fleurie propose un large choix de vêtements de seconde main que vous pourrez assortir à votre loisir avec un choix, tout aussi large, de bijoux et autres accessoires.

Villa Boubou, est au départ un dépôt-vente ouvert en février 2020 par Audrey Klein et Sophie Fleischl dans un local situé place de la mairie. Victime de son succès, l’espace de la boutique s’avère rapidement insuffisant, autant pour recevoir la clientèle que pour ranger les portants qui s’accumulent. Elles décident donc de s’agrandir. Audrey et Sophie entreprennent elles-mêmes une partie des travaux du local, « Les tutos Leroy Merlin sont très bien faits », ironise Audrey Klein.

Le premier local est rebaptisé Villa Boutchou et se consacre uniquement à la vente de vêtements pour enfants tandis que le nouveau Villa Boubou se concentre sur la vente de vêtements pour femmes.

Une des particularités soulignées par Audrey Klein et Sophie Fleischl sur Villa Boubou, est sa sélection transgénérationnelle. Le choix d’habit est large, diversifié, de sorte que toutes les clientes, qu’importe leur âge ou leur style, puissent trouver leur bonheur. Les deux gérantes ont insisté sur le caractère fidèle de la clientèle avec qui elles ont, au fur et à mesure, tissé des liens.

« ON est ravies de notre local, on a une super clientèle, on a de beaux dépôts… » Sophie Fleischl

Mais comment ça marche ? Fonds de placard ou fonds de tiroir, les vêtements fournis par les clientes sont sélectionnés selon leurs états, les tendances du moment et la saison. Les arrivages de vêtements sont quotidiens, ce qui assure un renouvellement régulier des pièces exposées. Le prix est ensuite fixé en concertation avec les clientes et les vêtements sont exposés pendant deux mois. À chaque vente, la cliente peut récupérer 50% des bénéfices de la vente. L’argent lui est alors directement reversé ou il peut être converti en “porte-monnaie Villa Boubou”, un montant uniquement dédié aux achats chez Villa Boubou. Un moyen d’inciter à l’achat d’occasion, en plus de fidéliser la clientèle.

Dans le cas où le vêtement ne serait pas vendu pendant sa période d’exposition, la cliente peut le récupérer ou accepter qu’il soit donné, les invendus étant donnés à la prison des femmes de rennes, avec qui la Villa Boubou est partenaire.

Villa Boubou, ce n’est pas non plus que de la seconde main. Si vous vous rendez à la boutique, vous y trouverez des pochettes, des tote-bags, des bananes ou encore des bijoux. Bref, tous les accessoires présents dans la boutique sont l’œuvre de créateurs et créatrices du cru, et plus largement de Bretagne, avec qui Audrey et Sophie travaillent tout au long de l’année. La devanture des deux boutiques Villa Boutchou et Villa Boubou ont été faites par l’une d’entre eux : la créatrice Camille, du Bazare à pétale. Villa Boubou croise un travail collaboratif local qui ajoute à sa spécificité.

Villa Boubou, 15 rue Victor Hugo

Ouvert du Mardi au Samedi de 11h00 à 19h00

Compte Instagram

À lire également sur Unidivers.fr :