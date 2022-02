RENNES. VÉNUS PARADE : DES CHAMPS LIBRES À LA RUE

Les Tombées de la Nuit, en partenariat avec Les Champs Libres, dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, présentent Vénus Parade Clédat & Petitpierre(France). Sculptures de vénus paléolithiques en défilé processionnel…

Couple à la ville comme à la scène, installés désormais en Bretagne, à Penmarc’h, pourvoyeurs depuis trente ans d’une incroyable œuvre plastique, scénique et spectaculaire, Yvan Clédat et Coco Petitpierre mêlent les codes, les matières et les interrogations.

Dans ce monde ingénieux et décalé, poétique et ludique, truffé de créatures hybrides, à la fois inertes et habitées, et de créations sculpturales s’invitant en décalage dans la vie réelle, les deux artistes déplacent les enjeux et les contraintes de l’art contemporain dans de grands moments d’étonnement, de joie et de partage. À nouveau entre spectacle et art plastique, cette création réinvente six vénus paléolithiques à taille humaine, aux formes riches et variées, en matériaux « glossy » et précieux déjà à l’œuvre dans La Parade Moderne.

Vénus Parade est une œuvre participative et déambulatoire, conçue pour l’espace public et soixante participants. Six vénus paléolithiques portées sur des palanquins, six bannières à leur éffigie et six chorales forment une longue procession organisée sur le mode d’un pardon breton.

Portées sur six palanquins, derrière six bannières en broderie à leur effigie et six chorales interprétant un livret composé par la poète sonore Anne-James Chaton et les musiques de Corinne Ernoux, les six merveilleuses vénus, venues d’un long voyage à travers les âges, vont défiler en procession, telles des reliques laïques, sur le mode du pardon breton. Après une semaine d’exposition aux Champs Libres, elles monteront vers le Parlement avec percussions et partitions déclamatoires chantées, entre hymne de manifestation et chant tribal. De nouveaux instants de magie et de poésie, réunissant art contemporain, spectacle vivant et espace public, concoctés de mains de maître par Yvan Clédat et Coco Petitpierre.

“Toutes les vénus paléolithiques qui nous sont parvenues sont des sculptures de petite taille – certaines mesurent à peine quelques centimètres – réalisées dans des matériaux divers : pierre, ivoire ou terre cuite. Leur origine géographique s’étend des Pyrénées au lac Baïkal et leur caractère souvent stéatopyge est encore sujet à de nombreuses interprétations. Elle sont toutes représentées debout, et semblent avoir été conçues pour être emportées avec soi, certaines même en pendentif. La diversité et la richesse de leurs formes en font autant de petits objets bouleversant d’humanité, dont la charge émotionelle semble avoir traversé les millénaires pour nous parvenir, intacte, afin de célébrer la féminité. Il nous a plu de nous réapproprier ces œuvres merveilleuses en leur donnant taille humaine. Il nous a plu aussi de les représenter assises, comme si à la fin d’un si long voyage, à travers les âges, était venu le temps d’un repos bien mérité. Telles des reliques laïques, nous leur rendons hommage sous la forme processionnelle d’un pardon breton.”

Description de la parade

La chorale

Vénus Parade s’organisera en six groupes célébrant chacun une vénus paléolithique.

Ces six groupes sont composés de la façon suivante : un percussionniste, puis cinq choristes, puis une bannière à l’effigie de la vénus du groupe et enfin la vénus elle-même sur son palanquin porté par quatre participants.

La partition chantée, que nous souhaitons déclamatoire, entre hymme de manfestation et chant tribal, fait l’objet d’une commande faite au poète sonore Anne-James Chaton.

Les bannières

Brandies par six participants, les bannières sont une référence aux pardons bretons. Nous subsitituons aux saints légendaires (ou objets!) habituellement représentés, les six vénus que nous célébrons. Ces bannières font office également de cartels d’expostion avec les noms, provenances et âges des vénus.

Les palanquins

Quatre porteurs / porteuses, sont mobilisés pour chaque palanquin. (Les sculptures et les palanquins sont légers, aucune force particulière n’est requise.)

L’installation des sculptures dans l’espace public

Les sculptures peuvent, si le contexte le permet, être exposées dans l’espace public.

Appel à participation :

Si vous souhaitez faire partie de la déambulation dimanche 13 mars, contactez Alice Butet abutet@lestombeesdelanuit.com

Dimanche 06 Mars 2022 > Samedi 12 Mars 2022

Exposition Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes

Dimanche 13 Mars 2022 15:00 > 16:30

Déambulation • Départ des Champs Libres vers la place du Parlement Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes

Couple d’artistes fusionnel, Yvan Clédat et Coco Petitpierre se sont rencontrés en 1986. Sculpteurs, performers et chorégraphes, ils interrogent tour à tour l’espace de la scène et celui de l’exposition au travers d’une œuvre protéiforme et amusée dans laquelle les corps des deux artistes sont régulièrement mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans des théâtres, des centres d’arts, des musées, ou des festivals, en France et dans une quinzaine de pays. En parallèle de leur activité artistique commune ils collaborent comme scénographe ou costumière avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes de la scène contemporaine.