Rennes. Vacuum et Hocus Pocus de Philippe Saire : entre danse et arts visuels

Les spectacles Hocus Pocus et Vaccum de Philippe Saire seront présentés au Triangle – Cité de la danse, respectivement les 10 et 11 mai 2023. Entre danse et arts visuels, le premier, pour un jeune public, plonge dans un voyage onirique et ludique tandis que le second génère des images impossibles et des peintures fantastiques…

Une mise en scène minimaliste, deux néons orientés vers le public qui laissent entre eux un trou noir, d’où surgissent des corps en mouvement… C’est le point de départ de la pièce Vacuum, du chorégraphe Philippe Saire, figure de la danse contemporaine en Suisse. Derrière ce jeu d’apparitions et de disparitions des corps défile toute une histoire de l’art, des peintures de la renaissance au développement photographique. Avec ce même dispositif, le chorégraphe a créé une seconde pièce pour enfants, Hocus Pocus, qui cette fois nous plonge dans un voyage onirique et ludique en compagnie de deux frères. Hocus Pocus et Vacuum sont à découvrir au Triangle les 10 et 11 mai, dans le cadre du tour de France du centre culturel suisse.

© Philippe Weissbrodt

Vacuum, petit chef-d’œuvre de danse abstraite

Philippe Saire a créé une série d’oeuvres chorégraphiques intitulée “Dispositifs”, dans laquelle des structures spatiales ou lumineuses sont au départ des projets. Ces pièces portent une attention tout autant à l’image qu’au mouvement et à la narration, à la frontière des arts visuels et de la danse. Ainsi Vacuum se concentre sur un procédé où les corps peuvent apparaître et être avalés par le noir.

À travers ce dispositif d’apparence très simple, c’est toute une histoire de l’art qui défile sous nos yeux : des lumières sur les corps des peintres de la Renaissance, aux procédés de développement photographique, des personnages penchés des voûtes des églises italiennes à l’abstraction des corps de Brancusi, du sfumato à l’hologramme.

Le chorégraphe lausannois nous embarque dans un véritage voyage anatomique et optique. La fragmentation des corps, l’incongruité des postures et du mouvement, leur invraisemblance, voire même parfois leur monstruosité, autant de lectures abstraites du corps qui se construisent sous nos yeux.

Le 11 mai à 19h au Triangle, à partir de 14 ans

Hocus Pocus, épopée magique et fraternelle

Issu de l’expérience de Vacuum, Hocus Pocus révèle la magie du chorégraphe suisse qui s’appuie avant tout sur la force des images et les sensations qu’elles provoquent. Le dispositif scénique permet une exploration ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps et des accessoires.

Hocus Pocus se profile comme une des rares pièce de danse contemporaine destinée à un jeune public. Après une introduction abstraite et poétique, nous suivrons les aventures de deux hommes-enfants joueurs et rieurs, thème librement inspiré du roman d’Agota Kristof publié en 1986, « Le Grand Cahier », qui relate la vie de deux jumeaux durant la guerre.

Avec comme fil rouge la relation fraternelle entre les deux danseurs, Philippe Saire nous entraîne dans un voyage fantastique, quasi-épique, rempli de rebondissements, d’intempéries et de créatures monstrueuses. Une pièce ludique qui laisse la part belle à l’imagination des enfants, pour que chacun puisse se construire sa propre histoire.

Le 10 mai à 19h au Triangle, à partir de 7 ans

