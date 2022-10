Rennes. Un nouveau réseau de bus au profit de la Métropole

Lundi 24 octobre marque une nouvelle étape clé dans le redéploiement du réseau de transports de Rennes Métropole. Après la mise en service de la ligne b le 20 septembre dernier, c’est au tour des lignes de bus d’être redéployées au profit des communes de la Métropole, afin d’améliorer la qualité du service et de favoriser la transition écologique du territoire.

Un réseau de bus redéployé à partir du 24 octobre

L’ouverture de la ligne b s’accompagne, au 24 octobre, du redéploiement complet du réseau de transport STAR au profit des communes de la première et deuxième couronne de la métropole, avec un million de kilomètres de lignes de bus redéployés. Celles-ci bénéficieront ainsi d’un renfort de parcours, permettant l’amélioration de la fréquence et de l’amplitude de certaines lignes de bus. L’objectif est de proposer un service de bus renforcé pour faire profiter à toutes les communes métropolitaines d’une offre de transport améliorée.

Actuellement, les 154 lignes de bus STAR parcourent 18,4 millions de kilomètres par an (à Rennes et dans les 43 communes de Rennes Métropole). Avec l’arrivée de la ligne b, ce service sera non seulement maintenu mais surtout consolidé avec une offre renforcée. Le renfort sera particulièrement conséquent pour les communes en connexion avec le nouveau réseau, comme pour les lignes desservant Betton, Thorigné-Fouillard ou Bruz.

Afin d’optimiser et fiabiliser les temps de parcours, et d’offrir aux habitants des communes un accès plus rapide vers les différents secteurs desservis par le métro, les lignes de bus métropolitaines sont connectées aux stations de métro de la ligne b. Ces connexions se feront notamment via les nouveaux pôles d’échanges multimodaux situés sur le tracé de la ligne b (à Cesson-ViaSilva, Les Gayeulles, et Saint-Jacques – Gaîté).

Plus de 2 millions de voyages sur la ligne b depuis sa mise en service

Un mois après son inauguration le mardi 20 septembre 2022, les chiffres de fréquentation de la ligne b du métro et plus globalement du réseau de transports en commun de Rennes Métropole sont en forte progression. STAR totalise une moyenne record dépassant les 400 000 voyages quotidiens, soit 20% de plus qu’avant l’ouverture de la ligne b.

Selon les comptages de l’exploitant Keolis, depuis le 26 septembre 2022, date de la mise en service commercial payant de la ligne b, celle-ci a enregistré une moyenne quotidienne dépassant les 70 000 voyages. La fréquentation globale sur le réseau STAR (ligne a, ligne b et bus) progresse ainsi de 20 %, avec un effet encore plus marqué les samedis (+39 %) et les dimanches (+47 %). C’est ainsi une moyenne quotidienne de près de 410 000 voyages qu’enregistre Keolis (190 000 dans les bus, près de 150 000 sur la ligne a et 70 000 sur la ligne b).

Si la ligne a profite de l’arrivée de la ligne b (+13% de fréquentation), le réseau de bus connaît une décongestion qui était attendue. Elle concerne exclusivement les lignes de bus urbaines, desservant le Coeur de Métropole, dont la fréquentation baisse de 15% environ. Cela est particulièrement vrai sur les secteurs étudiants et scolaires (Jules Ferry, Beaulieu, Gayeulles, Volney). La fréquentation des lignes métropolitaines reste stable.

Sur la ligne b, sans surprise, ce sont les deux stations en interconnexion avec la ligne a qui totalisent la plus forte fréquentation : près de 13 500 voyages quotidiens à la station Sainte-Anne et plus de 10 000 à la station Gares. Les fréquentations les plus fortes s’observent également aux stations Beaulieu – Université (près de 5 600 voyages par jour en moyenne) et Jules-Ferry (plus de 4 800 voyages par jour en moyenne). La station Gros-Chêne dépasse les 4 400 voyages quotidiens, à la faveur de son emplacement au coeur de Maurepas et de la proximité du lycée De La Salle.

En étendant la zone d’observation, le secteur Cleunay – Courrouze enregistre une fréquentation STAR en augmentation de 90%, le secteur Maurepas +60% et le grand secteur Joliot-Curie-Chateaubriand / Beaulieu-Université – Atalante – Cesson-Viasilva + 60% également.

Keolis a également observé les arrêts les plus fréquentés (bus et métros confondus) pour noter que les grands pôles du réseau se rééquilibrent. République, qui est au coeur du réseau avec plus de 50 000 montées enregistrées quotidiennement avant la ligne b, en jour de semaine, connaît une désaturation avec désormais 40 000 voyages. Cette évolution se fait au profit de Sainte-Anne (près de 36 000 voyages) mais aussi Gares (près de 33 000 voyages). Villejean-Université et Henri-Fréville, arrêts particulièrement fréquentés par des usagers métropolitains ou extra-métropolitains augmentent leur nombre de voyages (28 000 et plus de 17 000 voyages quotidiens chacun).

Les parcs relais

Les trois parcs-relais en proximité immédiate avec la ligne b ont été plus particulièrement observés : Les Gayeulles, Saint-Jacques Gaîté et Cesson-Viasilva. Ils enregistrent des taux d’occupation encourageants, autour de 20 à 30%, moins d’un mois après leur ouverture. Dans le détail, Saint-Jacques Gaîté totalise 350 entrées quotidiennes, Cesson-Viasilva 176, Les Gayeulles 105.

Ces chiffres devraient encore progresser à l’occasion du redéploiement du nouveau réseau de transports le 24 octobre prochain, qui marque une nouvelle étape après la mise en service de la ligne b du métro. C’est évidemment intéressant de constater que les parcs-relais ne sont pas saturés, d’autant qu’ils ont été dimensionnés au regard des estimations de croissance du nombre de voyageurs dans les prochaines années, voire dizaines d’années.

L’effet positif de la ligne b sur l’accès au Roazhon Park

Il est à noter que les amateurs de football se sont bien emparés de la facilité que représente la ligne b pour accéder au Roazhon Park (station Cleunay à 15 minutes à pied). En effet, l’usage du réseau STAR pour se rendre au stade (service spécial de bus et métro ligne b) a déjà été multiplié par 3.

Ainsi, le jeudi 6 octobre, jour du match entre le Stade Rennais et le Dynamo Kiev, la station Cleunay a enregistré 2 000 montées supplémentaires par rapport à une journée classique. Les deux dimanches suivants, lorsque Rennes recevait Nantes puis Lyon, cette même station a connu +2 500 et +1 700 montées.

Pratique

Le site star2022.fr donne toutes les informations sur le nouveau réseau de bus.