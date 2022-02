TY MOUTIC : LE PREMIER CAFÉ POUSSETTE DE RENNES

Le café poussette Ty Moutic ouvrira prochainement ses portes au 32 rue Poullain Duparc, dans le centre-ville de Rennes. Le café proposera de la petite restauration, un corner de créateurs et surtout, des ateliers dans le but d’ouvrir la parole et de déconstruire les idées reçues autour de la maternité et de la parentalité. Un lieu d’échange, de partage et de découvertes pour les enfants et les parents dont l’ouverture est prévue au plus tard en mars 2022.

Le local du 32 rue Poullain Duparc sera prochainement habité et nappé d’une ambiance chaleureuse et bienveillante, propre à Ty Moutic, le futur café poussette, un café familial autour de la parentalité proposé par Sandrine et Élodie, toutes deux en reconversion. L’ouverture est prévue au plus tard en mars 2022.

Elodie et Sandrine, mamans et prêtes à se retrousser les manches pour le café poussette Ty Moutic

Sandrine est maman de trois grands enfants et a travaillé au service des contrats et partenariats au CNRS avant de requestionner son parcours professionnel. « C’était important pour moi de me recentrer sur l’humain et de trouver un emploi en accord avec mes valeurs », déclare-t-elle. Après une formation dans la petite enfance en 2018 ainsi qu’une formation cuisine, Sandrine s’interroge sur l’entrepreneuriat et plus particulièrement sur le concept du café familial, café poussette, un moyen pour elle de réunir sa passion pour la cuisine et les enfants.

Élodie est quant à elle la jeune maman d’une petite fille de deux ans, et a œuvré, depuis la fin de ses études en 2012, dans une entreprise de transport frigorifique. Bien qu’elle s’épanouissait dans cet emploi, elle a laissé derrière elle cet avenir carriériste au profit d’un projet en accord avec ses valeurs. « Ma maternité m’a fait revivre et m’a remis les pendules à l’heure sur ma carrière professionnelle », confesse la membre de l’association Femmes de Bretagne.

Sans se connaître, chacune fait son petit bout de chemin et pense un lieu d’écoute et de partage bienveillant. La rencontre se produit en mars 2021. Devant la complémentarité de leurs compétences et une bonne entente naturelle, elles décident d’unir leurs forces. Partageant les mêmes idées et valeurs, elles se tournent vers le concept de café poussette.

« Ty pour la famille, le toit et Moutic me vient de ma grand-mère. Quand elle s’adressait à un petit qu’elle trouvait mignon, ELLE disait il est moutic celui-là, pour dire il est mignon », Sandrine.

Ty Moutic, le premier café poussette de Rennes

Déjà implanté en Europe du Nord et au Canada, pays précurseur, le concept des cafés poussettes a éclos en France depuis deux petites années. Citons Come on baby à La Rochelle ou le café associatif des enfants À l’abord’âge, ouvert il y a 20 ans à Nantes.

Dans la grande majorité, les cafés poussettes s’adressent aux enfants et parents, et regroupe trois activités : petite restauration, boutique de créateurs et ateliers. « Quand on touche du public volatil, comme les femmes enceintes et les enfants, la clientèle se renouvelle régulièrement. D’où le besoin de proposer plusieurs activités », précise Élodie.

Face à l’incivilité parfois du personnel des bars et cafés, les familles ne se sentent pas forcément les bienvenues, mais nul besoin de ramener sa maison en allant chez Ty Moutic, la difficulté première des familles avec enfants. « Le vrai objectif du lieu est de créer un lieu multi-univers pour que ce soit facile et simple pour les familles », complète Sandrine. Le café mettra ainsi à disposition tout le matériel nécessaire : Chaises hautes, bavoirs, biberons, garage à poussettes, etc.

Passionnée de cuisine, c’est Sandrine qui portera la toque de la cheffe cuisto, secondée par Élodie. Elle mijotera de bonnes tartes, quiches, soupes et salades, et de délicieux gâteaux qui enchanteront toute personne qui passera le pas de la porte. Misant sur le bio et le local, la nourriture proposée à Ty Moutic tendra vers une consommation raisonnée, en cherchant à diminuer au maximum les déchets. Les bouteilles en verre seront consignées, tout comme les contenants à emporter, en partenariat avec l’association En boite le plat.

Plus qu’un café qui propose une petite restauration, un corner de créateur.rice.s locaux.ales « pas tagué matériel de puériculture », et un espace jeu en accès libre, Élodie et Sandrine veulent faire de Ty Moutic un endroit bienveillant où les familles se sentent bien. « Ce sera aussi un lieu de bien-être, pour prendre soin de soi, ce qui n’est pas toujours facile quand on a un enfant », continue Sandrine. Par le biais de groupes de parole et d’ateliers, elles cherchent à ouvrir le dialogue et libérer la parole sur la parentalité, sujette à nombre d’a priori, afin de déconstruire le schéma de la famille parfaite.

Les langues se délient et l’image préfabriquée de la maternité, et de la parentalité, commence à peine à se déliter alors que c’est un fait, être parent n’est pas facile et n’est pas inné. Un coup de baguette magique ne suffit pas, comme tout, la parentalité s’apprend. « Ma fille était un bébé qui ne voulait pas dormir, alors que je ne demandais qu’à sortir et voir du monde, mais je ne pouvais pas », confie Élodie. « Il y a une forte pression autour de la parentalité. Une pression sociale, des médias et des réseaux sociaux de voir des mères qui arrivent à prendre ne serait-ce qu’une douche, à se maquiller ou à avoir deux journées en une sans difficulté et une maison parfaitement rangée. Mais ce n’est qu’une façade. » Une vitrine pour ne pas froncer la belle image que l’on doit conserver. Pour quelle raison ? Si vous le savez, n’hésitez pas à nous en faire part. « Les ateliers ne seront pas là pour donner une ligne de conduite à suivre, mais plutôt un accompagnement. Ce sera vraiment un choix et une liberté. »

L’appel à intervenant.e.s a rencontré un succès tel qu’actuellement une équipe de 20 personnes attend impatiemment que les portes de Ty Moutic s’ouvrent. La programmation diverse et variée ne s’adressera pas exclusivement aux enfants de tout âge, mais également aux parents. « À part les activités péri-scolaires, je n’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup d’offres pour les 10/15 ans », déclare Élodie. Voulant garder le secret sur le menu des festivités, Elodie et Sandrine ont tout de même étanché notre curiosité : sont prévues de belles découvertes, peu communes et novatrices, afin de susciter la curiosité, le sens critique et ouvrir l’esprit créatif en s’éloignant des ateliers classiques, comme la philosophie et la méditation pour les petits. La parole sera également laissée aux personnes qui viennent, à leurs souhaits et attentes. « On veut dédier ce lieu aux familles, mais il sera ouvert à tous et toutes. Les personnes qui n’ont pas d’enfants seront aussi les bienvenues. Il y a aussi toute cette parole qu’il faut libérer, les gens sont en droit de ne pas avoir d’enfants », constate Élodie.

Ty Moutic c’est l’idée de deux populations qui se rencontrent dans un espace ouvert, bienveillant, libre et intergénérationnel. « Le café sera centré sur le développement de l’enfant, mais c’est surtout revenir aux fondamentaux et se faire confiance en tant que parent. On peut se perdre à vouloir faire trop parfait. L’idée est de trouver le côté naturel de la parentalité et ne plus se forcer à faire telle ou telle chose. » Parce qu’après tout, « il n’y a pas de bonnes ou de mauvais situations », concluent-elles avec un sourire bienveillant, révélateur de ce que sera Ty Moutic.

Ouverture prévue en mars 2022