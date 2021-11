RENNES. ROULEZ AVEC LA STAR DES TROTTINETTES ELECTRIQUES

A Rennes, vous pouvez louer une trottinette électrique pour une durée de 6 mois grâce aux nouveaux abonnements STAR longue durée. Envie d’essayer avant de vous lancer ? Passez à la Maison du vélo pour la tester.



Ah, le sentiment de liberté retrouvée d’une belle balade en trottinette quand vous voulez depuis chez vous… Vous souhaitez louer une trottinette électrique pour vos déplacements du quotidien ? C’est possible avec STAR ! Vous pouvez louer votre trottinette électrique pendant 6 mois, non renouvelables.

Fonctionnement :

Si vous êtes intéressé, rendez-vous à La Maison du Vélo, située 15 bis Place de la Gare, à Rennes (ouverture : 15 avril – 15 octobre : tous les jours, dimanche et jours fériés inclus, de 9h à 19h30 ; l’atelier du vélo électrique est fermé le dimanche et jours fériés 16 octobre – 14 avril : du lundi au samedi, de 10h à 18h) afin de réaliser votre contrat de location et régler le prix de l’abonnement :

130€ pour les abonnés STAR avec abonnement valable encore 6 mois minimum bus + métro

100€ pour les abonnés STAR avec une tarification solidaire

150€ pour les non abonnés STAR.

Un dépôt de garantie de 600€ vous sera demandé (par chèque)

Téléchargez le formulaire d’adhésion et CGV/CGU – trottinette électrique (PDF – 101Ko)

L’expérience en STAR, la trott’ élec vous a plu ? A la fin de votre location, vous pourrez racheter votre trottinette électrique : 500€ pour les abonnés STAR, 450€ pour les bénéficiaires de la tarification solidaire et 550€ pour les non abonnés STAR.

A noter : A la Maison du Vélo, il est possible de louer une trottinette électrique à la journée, pour 3 jours ou 7 jours.

Retrait, SAV et restitution

Votre trottinette est gérée par la boutique Mobilitix, sur rendez-vous, située :

6 avenue Janvier, 35000 Rennes

02 23 40 45 86

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h

https://www.mobilitix.fr/fr/magasins

contact@mobilitix.fr

A noter : La magasin est votre seul point de contact de la prise de la trottinette (état des lieux initial), question technique, SAV jusqu’à la restitution (état des lieux final).

Informations techniques

Il s’agit du modèle SPEEDTROT GX 14

Autonomie : 40 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Temps de charge : 5h

Accélération : gâchette située sur le guidon

Freinage : frein à tambour

Équipements : lumières intégrées A/R pour se rendre visible, projecteur avant, lumière latérale pour plus de visibilité

Poids : 17 kg

Livrée avec chargeur + antivol spécifique trottinette (menotte)