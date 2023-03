Rennes. L’entreprise d’Insertion Trocabi placée en procédure de redressement judiciaire

L’entreprise d’insertion Trocabi, dont la situation économique est fortement dégradée, a été placée mercredi 29 mars, en procédure de redressement judiciaire pour ses trois magasins de Rennes, tous situés dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Un coup dur dans le monde de l’économie sociale et solidaire

Le dépôt vente Trocabi est une entreprise d’insertion créée sur Rennes en 1983 et qui emploie aujourd’hui 18 salariés dont 15 en insertion sur les quartiers des Champs Manceaux, de Maurepas et du Blosne.

En mars 2020, en pleine pandémie de covid 19, le groupe coopératif d’insertion Ressources T a repris l’entreprise Trocabi sur sollicitation de Rennes Métropole afin d’éviter la fermeture de cette structure historique des quartiers.

Dès le départ nous savions que l’équilibre budgétaire nécessiterait une profonde restructuration et une aide de l’état et des collectivités sur le long terme. Mais les enjeux sociaux, la lutte contre la précarité et de l’exclusion, en particulier des femmes, nous ont convaincu de relever le défi et de tout faire pour maintenir cette activité.

Depuis 36 mois, avec l’aide de l’Etat et des collectivités, Ressources T – Envie a honoré tous ses engagements en termes de travaux de modernisation, d’agrandissement des locaux, d’amélioration du support de formation grâce à l’informatisation de l’activité et le renforcement de l’encadrement et du tutorat.

La situation économique de Trocabi s’est fortement dégradée au point de ne plus être tenable pour l’entreprise. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs :

Une forte contraction des recettes liée à la baisse de fréquentation des magasins elle-même corrélée à une chute du dynamisme commercial dans ces quartiers suite à la fermeture de plusieurs autres commerces comme la boulangerie des Champs Manceaux ou le magasin Biocoop du Blosne.

Une importante hausse des charges en cette période de forte inflation.

Après avoir accepté d’injecter plus de 300 K€ dans Trocabi, il n’est plus possible pour le groupe Ressources T-Envie de continuer en l’état.

Ressources T a travaillé activement depuis plusieurs mois pour proposer à l’Etat et aux collectivités de transformer en partie le modèle social de Trocabi, au nom de son utilité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville, en modifiant son statut pour passer « d’Entreprise d’Insertion » à un « Chantier d’Insertion » mieux adapté au public plus éloigné de l’emploi et économiquement mieux soutenu.

La Commission Départementale de l’Insertion par l’Activité Economique d’Ille et Vilaine (CDIAE 35) s’est réunie le 16 mars 2023 et a débattu entre autres sur l’avenir de Trocabi mais n’a pas retenu notre proposition en l’état et ce, malgré le soutien très fort du département d’Ille-et-Vilaine.

Le 22 mars, constatant l’état de cessation de paiement et ne voyant pas de solutions alternatives par nos seuls moyens, le Conseil d’Administration de Ressources T a été contraint de déposer une demande d’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire afin de ne pas affaiblir davantage les autres structures d’insertion du groupe Ressources T.

Cette situation est un crève-cœur car il nous semble toujours que Trocabi est, aujourd’hui plus qu’hier, un maillon essentiel pour l’insertion, l’Economie Sociale et Solidaire, la lutte contre la pauvreté, le développement durable, la transition écologique, le développement social local, l’égalité femmes hommes, l’impact économique et l’emploi sur les Quartiers Prioritaires de la Ville. Sa disparition accentuerait le sentiment de désertion de la politique sociale dans les quartiers.

Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce a décidé une période d’observation de 6 mois avec un premier bilan au bout de 2 mois. Durant ces 2 mois, nous espérons que l’Etat, le département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole/ville de Rennes sauront trouver les marges de manœuvre financières indispensables pour sauvegarder le projet et le modèle Trocabi ainsi que ses emplois.