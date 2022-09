Triangle de Rennes : découvrez le programme 2022-2023

Ouverture du Triangle de Rennes mercredi 24 août à 10h. Le Triangle est ouvert et accessible, en soirée et le samedi, sur les horaires des ateliers hebdos ! Lancement des inscriptions le mercredi 24 août.

Nouveaux horaires de billetterie

Mardi 14h30-18h30 ; mercredi 10h-18h30 ; jeudi 14h30-18h30 ; vendredi 14h30-18h30. Le Triangle est ouvert et accessible, en soirée et le samedi, durant les horaires des ateliers hebdos !

Lancement des inscriptions le mercredi 24 août



Par téléphone à partir de 9h30 ou sur place à partir de 14h. Plus de détails dans la rubrique suivante !

Découvrez la programmation 2022-2023



Pour partir à la découverte de notre nouvelle saison, 3 options s’offrent à vous:

– Rendez-vous sur www.letriangle.org pour parcourir la saison en mots et en images.

– Échanger avec Catherine ou Marie sur les propositions à venir sur place ou par téléphone (02 99 22 27 27).

– Rendez-vous au bas de cet article et découvrez l’agenda complet.

9€ pour la majorité des spectacles



Le Triangle poursuit sa démarche d’accessibilité et applique le tarif unique pour une nouvelle saison.

C’est dans l’univers poétique, visuel et performatif de Clédat & Petitpierre que le Triangle lance sa nouvelle saison en partenariat avec les Tombées de la Nuit, dans le cadre de Dimanche à Rennes ! Notez la date : dimanche 18 septembre (14h30 – 18h30)

Agenda 2022-2023 (cliquez sur le titre pour en savoir +)

Lancement des inscriptions mercredi 24 août

À la recherche d’un atelier hebdo ou régulier ? Danse, arts plastiques, musique, bien-être ou encore clown, retrouvez toutes nos propositions sur www.letriangle.org.

Comment s’inscrire ?

Par téléphone (02 99 22 27 22) pour une inscription à distance du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Sur place, lors des permanences au Triangle, qui auront lieu le mercredi de 14h à 18h30 ; le jeudi et le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi 03 et samedi 10 sept de 14h30 à 18h30

En avant-première, voici des personnages qui vous accompagneront tout au long de cette saison 2022-2023 ! Vous les croiserez en ville d’ici peu pour vous inviter à la « Rentrée Waouh » (dimanche 18 septembre).