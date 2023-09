Rennes. La saison 2023-2024 du Triangle : une programmation carrée !

Le Triangle – cité de la danse a présenté les grandes lignes de sa saison culturelle 2023-2024 vendredi 8 septembre 2023. La programmation reflète avec brio le projet « Croisons la danse » de Patrice Le Floch. Transversalité et originalité sont au programme d’une nouvelle saison dont l’envie principale est de faire découvrir la danse autrement. Aperçu de ce qui vous attend.

C’est dans le grand hall du bâtiment rouge, implanté dans le quartier du Triangle, que l’équipe de la cité de la danse, scène conventionnée d’intérêt national, a présenté les grands axes de sa programmation. Riche et diversifiée, en recherche constante des multiples facettes de la danse, elle invite au partage et à toutes les cultures contemporaines.

Bruce Chiefare © Sébastien Courdji

Patrice Le Floch, directeur du Triangle, l’annonce : la saison 2023-2024 souhaite être ouverte à la découverte, à la curiosité et à la fête. Elle sera marquée par plusieurs temps forts, à commencer par l’événement en passe de devenir incontournable dans le quartier : la rentrée Waouh, dimanche 17 septembre prochain. En partenariat avec Les Tombées de la nuit dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Cols verts, l’événement mis en place l’année dernière a été pensé « dans l’idée de proposer plusieurs spectacles et de mobiliser les acteurs et actrices du quartier ».

L’année dernière avait été l’occasion de découvrir l’univers du duo d’artistes associés Clédat et Petit-Pierre. Cette saison s’ouvrira sur celui du nouvel artiste associé, le Rennais Bruce Chiefare. Quatre spectacles seront présentés dans les jardins du Triangle, un trio et trois soli dont un du chorégraphe hip hop, spécialisé dans le break. « Bruce Chiefare a, à un moment dans son parcours, fait un break et s’est tourné vers la nature et la culture du bonsaï », souligne Patrice Le Floch. « Il s’est intéressé à la question du Vivant, de la lenteur du Vivant qui s’installe dans le temps. Il a puisé dans cette démarche l’inspiration pour ses créations chorégraphiques. » Sa démarche originale donne à voir autrement le hip hop, où le corps devient un reflet de la nature en chorégraphie. Ce temps entre nature et culture proposera aussi un atelier « construction de marque-page végétal » et des visites de l’exposition Danse contemporaine en questions accrochée dans le hall d’entrée. Les Cols verts fêteront à cette occasion la cinquième édition de leur événement Potager des cultures. Cette rentrée puissante dans sa connexion avec la nature résonne avec la manière de penser une programmation en lien avec le territoire dans lequel la cité de la danse s’inscrit.

© Inès Collet © Inès Collet

Comme chaque année, la structure vivra au rythme des partenariats. D’abord métropolitains avec L’Intervalle, scène de territoire pour la danse à Noyal-sur-Vilaine, puisque Bruits blancs de la compagnie Aniaan sera présenté le 06 octobre 2023. « Il s’agit aussi d’être dans la découverte chez d’autres partenaires et dans un rayonnement que nous espérons départemental. » Sans parler du festival Waterproof, qui rassemble la quasi-totalité des structures de la scène culturelle rennaise. Les partenaires rennais ne manqueront pas non plus dans la saison 2023-2024. En octobre, dans cadre du Funk prend les Rennes, un focus funk permettra de découvrir les danses qui ont émergé à partir de la musique funk des années 70 par l’intermédiaire d’une battle, d’un bloc party et d’un graff participatif (7 octobre 2023).

Pour le jeune public, mais aussi pour les adultes, le Triangle accueillera également deux spectacles dans le cadre du festival Marmaille : Funny Game de Clédat et Petit-Pierre et Et si tu danses de Marion Lévy. Ces deux compagnies bretonnes révèlent l’attention particulière que porte le Triangle sur les compagnies de l’ouest et régionales. Dans le premier, une tête de cheval et trois poupées de chiffons de taille humaine donneront l’impression de regarder une chambre d’enfant à la loupe. La seconde création sera quant à elle une version revisitée du Petit Poucet devenu grand. « L’interprète interpelle le public pour l’aider à se souvenir de son chemin, de ses peurs, de ses joies », explique le directeur du Triangle. Dans un mélange de danse et de théâtre, ce conte se construira par le corps et la danse.

Cette transversalité danse et théâtre, où le récit côtoie l’humour, se retrouvera dans la suite de la programmation. Ce sera notamment le cas avec Extra-Life de Gisèle Vienne dans le cadre du festival TNB (du 15 au 18 novembre 2023), l’histoire d’un frère et d’une sœur qui se retrouvent à la fin d’une nuit de fête. Dans cette pièce chorégraphie puissante, passé, présent et futur anticipé s’entremêlent dans une expérience sensible. L’artiste associée au TNB s’appuie sur un travail de collage, conçu avec les interprètes Katia Petrowick, Adèle Haenel et Theo Livesey. Claire Laureau et Nicolas Chaigneau de la compagnie PJPP proposeront quant à eux un moment d’humour et de tendresse avec Les galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre de (5 décembre 2023).

Autre entrée possible pour découvrir la diversité de la danse, et pas des moindres, celle des cultures urbaines. En 2024, le break entre pour la première fois aux Jeux Olympiques et le Triangle confirmera davantage son appétence pour ce champ riche et large de la danse dont Rennes possède un vivier foisonnant. L’arrivée de Bruce Chiefare en tant qu’artiste associé n’y est pas pour rien, mais elle est surtout révélatrice de l’intérêt grandissant que porte la cité de la danse à ses cultures. En témoigne le retour de la battle concept Show me what you got en avril 2024.

Les amoureux des sensations fortes succomberont certainement à Lontano et Instante, deux soli présentés respectivement par Marica Marinoni et Juan Ignacio Tula de la compagnie 7Bis. Dans cette soirée qui s’annonce impressionnante, le Triangle s’aventurera du côté des prouesses dont le corps est capable, et de ses limites. Entre force et magnétisme, les deux acrobates monteront sur scène à tour de rôle et transporteront le public dans deux créations hypnotiques, la Roue Cyr comme objet totem.

Programmation complète en ligne

