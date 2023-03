Rennes. À vous de jouer, tremplin musical au Tambour

L’auditorium du Tambour sur le campus Villejean à Rennes accueille un tremplin musical étudiant le jeudi 6 avril 2023. Deux groupes et une artiste — Eise, Atrium et Emie Baron — ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement au développement de leur projet et se produire lors de la soirée À vous de jouer.

À vous de jouer ! C’est le maître-mot de ce tremplin organisé par le service culturel de l’universités Rennes 2 à destination du public étudiant. Chaque année depuis 2014, trois formations musicales émergentes sont sélectionnées par un jury professionnel, avec à la clé la possibilité de se produire sur la scène du Tambour. Les lauréats et lauréates de cette année sont, roulement de tambour, les groupes Eise et Atrium et la chanteuse Emie Baron.

Eise © Guillaume Julien Emie Baron © Clara Guichard Atrium

Ce tremplin musical fait partie des actions menées par le service culturel de l’université Rennes 2. Tremplin musical, concours d’écriture, espace d’exposition, organisation d’impromptus sur le campus, « notre rôle est d’accompagner les étudiants dans leur pratique artistique et de rendre visibles leurs projets », rappelle Morwenna German, responsable adjointe du service culturel.

Ainsi, À vous de jouer est un moyen privilégié d’inviter musiciens et musiciennes à la professionnalisation. Chaque année, le dispositif est lancé à la rentrée de septembre et les candidatures sont ouvertes jusqu’au mois de janvier. Puis, en février, les formations lauréates sont sélectionnées par un jury composé de professionnels. On trouve dans ce jury Virginie Le Sénéchal, chargée de mission musique pour Rennes Métropole, Joakim Choufani, responsable du centre de ressources du Jardin moderne, Gwladys Anceau, régisseuse du Jardin moderne et musicienne, Dane Rapaie, régisseur du Tambour, Thomas Guézou, programmateur musical de la radio C Lab et enfin Maud Labrousse, chargée de communication événementielle pour Rennes 2 et musicienne.

Pygmalionne, lauréate du tremplin en 2022. © Guillaume Julien

Un prérequis pour candidater au tremplin est d’avoir une formation composée pour moitié d’étudiants ou d’étudiantes. Puis, les critères de sélection sont évidemment la qualité, l’originalité, la motivation mais aussi et surtout le degré d’avancement du projet. Car le tremplin vise avant tout à offrir un accompagnement pour développer son projet. À partir d’un temps d’échange pour identifier les besoins, les groupes ou artistes lauréats bénéficient de deux journées de résidence (au Jardin moderne ou au Diapason) en compagnie d’un technicien-son et d’un musicien.

La restitution de ces résidences prend la forme d’une soirée de concerts dans la salle du Tambour, qui aura lieu cette année le 6 avril. Chaque groupe se produit une quarantaine de minutes et les différentes prestations font l’objet d’un enregistrement audio et d’une captation vidéo qui fourniront aux lauréats et lauréates de quoi communiquer sur leur projet. Enfin, un dernier concert a lieu « hors les murs », le dimanche 28 mai au parc du Thabor.

Présentons les formations lauréates de cette année, avec tout d’abord Eise. Lancé en septembre 2022, le groupe mêle les musiques traditionnelle et électronique autour du multi-instrumentiste Gabriel Chiapello. Alsacien installé à Rennes pour ses études, il cherche à travers Eise, qui veut dire fer en alsacien, à créer des ponts entre sa région d’origine et sa terre d’accueil. Gabriel à la MAO et à l’accordéon, Coline et Milena au violon, Biou au saxophone et Gwenolé au mixage son, le groupe interprète un répertoire traditionnel alsacien et breton agrémenté d’effets sonores électroniques. Cet assemblage permet de mettre en évidence les points communs entre musique traditionnelle bretonne et alsacienne, « au niveau du groove, de la cadence, parce que ce sont des musiques à faire danser », explique Gabriel Chiapello. Il permet aussi de montrer les similitudes entre musique traditionnelle et musique électronique, dans laquelle « on ajoute aussi des couches et des couches pour créer une cadence régulière propice à faire bouger le corps ». Si quelques maquettes sont déjà disponibles à l’écoute sur le site Internet du musicien, le groupe fera son tout premier concert le 6 avril au Tambour.

Le second groupe de la sélection se nomme Atrium et compte déjà une dizaine de dates à son actif. Sa composition n’a cessé d’évoluer depuis son lancement en janvier 2022 et le groupe compte désormais cinq membres : la chanteuse Sadbh, Jeanne à la guitare et au chant, Marie à la guitare, Alexis à la batterie et aux chœurs, Élie à la basse et aux chœurs. Parti d’une base plutôt pop folk héritée d’une précédente formation de la leadeuse Sadbh et des textes de sa mère, Brid Ni Chonghaile, qu’elle continue de chanter, le groupe se dirige désormais vers un rock affirmé aux paroles engagées.

La dernière lauréate de À vous de jouer est l’autrice-compositrice Emie Baron. Costarmoricaine âgée de 18 ans, la scène ne lui fait pas froid aux yeux puisqu’elle monte très jeune sur scène pour accompagner son père musicien avant de commencer à donner des concerts à l’âge de 13 ans, d’abord en groupe puis seule à partir de ses 15 ans. Pianiste de conservatoire puis guitariste autodidacte, aujourd’hui, accompagnée d’une simple guitare acoustique ou d’un ukulélé, elle navigue dans un univers folk inspiré de Jeff Buckley, Fiona Apple ou encore Agnès Obel. En anglais et en français, la pureté de sa voix délivre des textes intimistes où plane le fantôme de la solitude.

Retrouvez ces trois formations sur scène le jeudi 6 avril 2023 au Tambour, et le dimanche 28 mai au Thabor.

Réservation gratuite