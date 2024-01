À la suite de l’arrêt de la ligne b du métro, survenu le 3 janvier dernier, Rennes Métropole et Keolis ont travaillé à reconfigurer l’offre de bus afin de proposer à tous les usagers du réseau STAR des solutions de transport les plus optimisées possibles. Ces ajustements entreront en vigueur le lundi 12 février prochain.

C’était un engagement de Rennes Métropole et de Keolis : proposer à l’ensemble des usagers du réseau STAR une offre de transport alternative en attendant la remise en service de la ligne b.Dans un délai très rapide compte tenu de la complexité du réseau d’une métropole comme Rennes, Keolis a conçu une nouvelle offre de transport répondant à quatre objectifs principaux :

Proposer une nouvelle ligne de bus concentrée, plus rapide et efficace pour relier les principaux quartiers desservis par la ligne b ;

Renforcer les lignes CHRONOSTAR, dont la fréquentation est très soutenue ;

Améliorer les correspondances pour accéder au centre-ville de Rennes, pour les communes dont les lignes de bus arrivent aux pôles d’échanges du métro b, en particulier Cesson-Viasilva et Saint-Jacques – Gaîté ;

Ajuster la desserte des habitants concernés par la suspension partielle ou totale des lignes 10, 12, 32 et 34, dont les bus ont été réaffectés sur d’autres itinéraires, afin de maintenir une solution de mobilité à proximité.Cette évolution s’est bâtie sur une étude approfondie des plans de circulation en tenant compte des moyens disponibles. Elle a nécessité de recalculer l’ensemble des temps de parcours et de réorganiser les plannings de travail des 600 agents de conduite de Keolis Rennes et des entreprises sous-traitantes mises à contribution. Elle a nécessité une remise à plat complète de l’information voyageur, impliquant notamment le déploiement d’une nouvelle information (horaires et plans) aux arrêts dont l’offre est modifiée, ainsi que la mise à niveau et la diffusion digitale de cette nouvelle offre.

Un nouveau réseau bus temporaire effectif le lundi 12 févrierÀ partir du lundi 12 février, un réseau bus temporaire sera mis en place afin de proposer une nouvelle offre de transport :

Suspension de l’actuelle ligne relais b, dont la fonction initiale était d’assurer un remplacement ponctuel sur une plage horaire réduite, afin de redéployer les bus sur des lignes plus performantes pour les voyageurs.

Création de la ligne C8, qui circulera entre Porte de Cleunay > République > Les Gayeulles. Elle desservira plusieurs quartiers qui bénéficient habituellement de la ligne b : Cleunay, Mabilais, Colombier, République/Saint-Germain, Jules Ferry, Gros-Chêne et Les Gayeulles. A l’instar des autres lignes CHRONOSTAR, la C8 fonctionnera sur la même amplitude horaire que le métro, avec un bus toutes les 8 à 10 minutes en journée.

La ligne C8

Modification de la ligne C3 qui desservira le pôle d’échanges Gares, ainsi que l’arrêt TNB, mais ne desservira plus les arrêts Charles de Gaulle et République.

Modification de la ligne C4, dans le campus de Beaulieu : la ligne desservira désormais la station Beaulieu-Université, mais ne desservira plus l’arrêt Becquerel.

Renfort important de l’offre sur les lignes CHRONOSTAR C1, C4, C5 et C6. L’objectif est d’améliorer les conditions de transport et la qualité de l’offre sur ces lignes très fréquentées depuis la panne de la ligne b.

Prolongement de la ligne C7 et de ses express jusqu’à Charles de Gaulle, après avoir desservi le pôle Saint-Jacques – Gaîté. La ligne C7 desservira également l’arrêt « Commeurec », afin de renforcer l’offre disponible à proximité du quartier de La Courrouze. Cette ligne très fréquentée, qui dessert Bruz, le Campus de Ker Lann et Saint-Jacques-de-la-Lande, bénéficiera ainsi d’une connexion directe au centre-ville de Rennes et au métro a.

Les lignes 50, 64 et 70 (desservant Thorigné-Fouillard, Acigné et Saint-Sulpice-la-Forêt) desserviront la station Atalante, en complément de la station Cesson-Viasilva. Une connexion supplémentaire avec la ligne C4 sera ainsi proposée, permettant un accès plus rapide et fréquent au campus de Beaulieu et au centre-ville de Rennes.

La ligne 12 est remise partiellement en service sur ses branches nord entre Villejean-Université et Grand Quartier, et sud entre La Poterie et Jacques Cartier. Elle desservira ainsi les quartiers rennais de Beauregard et Sainte-Thérèse, en correspondance avec le métro a. Ces 2 branches de la ligne 12 fonctionneront du lundi au samedi de 6h30 à 20h30, avec un bus toutes les 20’ en semaine.

Création de 3 nouvelles lignes complémentaires : 20b, 21b et 22b. Ces 3 lignes offriront de nouvelles possibilités de déplacement aux heures de pointe, se substituant partiellement aux lignes 32 et 34 suspendues depuis le 3 janvier dernier afin de mieux desservir les établissements scolaires suivants : Lycée Sévigné et Collège Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (21b et 22b), collège du Landry (20b) à Rennes.La circulation complète des lignes 10, 32, 34 et navette centre-ville ne reprendra pas avant la remise en service du métro ligne b.

L’information aux Métropolitaines et Métropolitains

Tous les abonnés du réseau STAR vont recevoir un courriel explicatif dès cette semaine. Le plan des nouvelles lignes de bus et les explications associées à ces évolutions seront également disponibles dès demain jeudi 1er février sur star.fr.Les fiches horaires des lignes modifiées seront téléchargeables sur le site internet star.fr à partir du lundi 5 février. L’ensemble des nouveaux itinéraires et horaires seront par ailleurs pleinement intégrés dans les modules horaires et itinéraires de star.fr et STAR, l’appli à compter du vendredi 9 février.Les nouveaux horaires seront progressivement affichés aux arrêts des lignes modifiées à partir du 10 février.Il est à noter que les horaires de certaines autres lignes de bus urbaines seront également modifiés à la date du 12 février, afin d’améliorer la qualité de service de ces lignes et le respect de leurs horaires.Voici en synthèse les lignes dont les horaires seront modifiés par rapport à l’offre actuelle à partir du 12 février : Horaires modifiés : C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7/C7ex, 11, 12, 13, 50, 64/164ex,70Lignes créées : C8, 20b, 21b, 22bLigne supprimée : 10 (remplacée par la C8)Enfin, à partir du 12 février au matin, de nombreux collaborateurs de Keolis seront présents aux principaux arrêts du réseau, afin d’accompagner les voyageurs.