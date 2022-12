Rennes Théâtre. 3 pièces jouées à la Comédie de Rennes le 31 décembre

La Comédie de Rennes a ouvert à la toute fin mars 2022. Depuis, cette nouvelle salle de spectacle sise aux Longs champs propose chaque semaine des comédies de boulevards, des spectacles d’humour, et des spectacles jeunes et très jeunes publics. Samedi 31 décembre 2022, la Comédie de Rennes propose de finir l’année avec la programmation de 2 pièces de théâtre : Vive les vacances en famille (à 18h30) et 2 hommes et 1 crétin (à 20h30 et 22h30)

Vive les vacances en famille :

Sylvie, Guillaume et Kévin partent enfin en vacances ! Hélas, c’est sans compter d’abord avec les embouteillages, ensuite avec les tentes impossibles à monter, avec les moustiques, puis avec les randonnées où on se perd, sans compter aussi avec le propre programme de chacun ! De quoi mettre une famille à l’épreuve ! Mais au final ne dit-on pas que les meilleurs souvenirs de vacances sont les pires moments passés ? Les vacances c’est super, mais quand on part en famille c’est une autre histoire…

La comédie familiale déjantée de 75 minutes est drôle et jouée par un trio de comédiens plein d’énergie et de bonne humeur.

2 hommes et 1 crétin :

Rémi et Geoffrey sont amis de longue date et colocataires. Pour fêter l’anniversaire des 35 ans de Rémy, Geoffrey a une idée géniale ! Il invite Serge, leur ami commun, pour une soirée qui s’annonce riche en émotion et en surprise. Geoffrey avait tout prévu hormis un détail : Serge est un personnage sans gêne et surtout il n’a absolument plus l’intention de partir ! Ce qui devait être une soirée d’anniversaire festive va transformer ces retrouvailles en un véritable cauchemar.

Pour cette comédie de boulevard, le texte est rythmé pendant 1 h 15, le scénario efficace et les trois comédiens déjantés sont parfaits dans leurs rôles.

La Comédie de Rennes a été créée en mars 2022, suite à un projet né pendant le confinement de la crise sanitaire. 5 associés autour de Nilson José, leur directeur artistique, ouvrent La Comédie de Rennes, un théâtre de 120 places entièrement dédié à l’humour, un créneau différent du Bacchus (ce restaurant-théâtre rennais, spécialisé dans les spectacles comiques).

Ici, les comédies proposées sont hilarantes, les comédiens sont survoltés et les spectacles sont divertissants, notamment éducatifs pour les enfants. Le public intergénérationnel y retrouve le rire, la joie et la bonne humeur.

La Comédie de Rennes vous propose des cours de théâtre. Ils sont animés par des professeurs passionnés et s’adressent à des débutants comme à des personnes plus aguerries, qu’elles soient enfants, adolescents ou adultes.

Tous les lundis (sauf vacances scolaires) : de 18h00 à 20h00, Fabrice accompagne les débutants : avec ses cours d’improvisation, Fabrice apprend à construire des personnages, crée des scènes collectives, enseigne comment libérer l’expression corporelle afin de stimuler la créativité. Avec son jeu dynamique et généreux, il aide les participants à lâcher prise.Tous ensemble (le professeur et les élèves) donnent vie à des histoires inédites et inattendues avec l’objectif d’accompagner le groupe dans la bienveillance, la joie et le plaisir.

Fabrice

Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 18h00 à 20h00, Solène donne des cours de théâtre : comédienne professionnelle, elle enseigne le travail de groupe avec la confiance en soi, le lâcher-prise, le travail de la voix, la scène, l’improvisation et le travail des textes. L’ensemble de ces outils sera utilisé pour permettre à chacun et chacune de développer ses aptitudes de comédien(ne) de façon ludique et dans un climat de confiance et de respect mutuel.

Solène

Tous les Mercredis de 15h00 à 16h30 pour les enfants de 8 à 11 ans et de 16h30 à 18h00 pour les ados de 12 à 14 ans, les cours sont animés, en alternance, par deux humoristes : Nilson et Guillaume. Pendant les cours, les élèves apprennent les techniques théâtrales comme l’occupation de la scène, la respiration, le rôle des personnages. Ils découvrent le théâtre et mettent en avant leur créativité et leur imagination. Grâce à des exercices théâtraux ludiques, les jeunes apprennent et s’amusent ensemble ! Ces cours leur permettent de s’exprimer et d’améliorer leur confiance en eux et d’apprendre à travailler en groupe tout en développant leurs compétences sociales. Extravertis ou timides, les enfants et adolescents éprouvent un fort sentiment d’accomplissement à travers leurs représentations théâtrales amusantes.

Nilson (en haut) et Guillaume

Infos pratiques :

Renseignements complémentaires – Horaires – Tarifs – Billetterie pour les spectacles : contact au : 06 19 98 07 10 ou à : comediederennes@gmail.com

La Comédie Rennes, Zone commerciale des Longs Champs, 31, rue Xavier Grall à Rennes.

Transports Bus : Ligne 1 et ligne 35. Arrêt Longs Champs.