Rennes. Le festival Texture vous promet le plein de sensations fortes

Le festival Texture revient agiter Rennes du 7 au 9 juillet 2023. En quatre éditions l’événement s’est hissé comme un rendez-vous local majeur des amateurs de musique électronique. Au programme, des open airs dans les guinguettes de la ville, des artistes du terroir, grand-mess au parc de la Prévalaye avec des têtes d’affiches recherchées et inédites à Rennes, des performances artistiques et des scénographies XXL. Ça promet !

En neuf ans d’activisme pour les musiques électroniques, l’Organisme Texture est devenu un des collectifs les plus en vue à Rennes. Comptant désormais deux personnes salariées en plus d’une équipe de bénévoles fidèles, l’association propose des événements toujours plus ambitieux. À l’image de leur festival dont la quatrième édition se tiendra du 7 au 9 juillet 2023.

Après une édition réduite en 2021 et une édition 2022 qui avait peiné à trouver son public, l’Organisme Texture revient à la formule qui avait fait sa réussite en 2019. Autour d’une soirée principale au parc de la Prévalaye où 3000 personnes sont attendues, le week-end de festivités se disséminera dans les guinguettes rennaises pour des événements gratuits ou à prix libre. Avec d’abord un passage par la ferme de Quincé le vendredi soir, une après-midi du samedi à la Basse Cour, et une conclusion au Parc des bois.

Ces événements gratuits ou à prix libres seront l’occasion de programmer des artistes issus de la scène locale, rennaise et du grand Ouest. « C’est une scène foisonnante dont on est très proches. Ça nous tient à cœur de la mettre en avant », explique Yann Polewka, chargé de projet et de programmation de l’Organisme Texture. Première étape à la ferme de Quincé, « un lieu qu’on adore en tant que public, et à la direction artistique qui nous plaît », précise Yann Polewka, coordinateur et programmateur. On y trouvera des musiques de niche, avec un warm up techno et expérimental de Clara Samson en DJ set, et des sonorités electro et break avec le live de Nouveau Monica, ovni de la scène française, et son complice A-Sim en DJ set, patron du label Human Disease Network.

Le samedi après-midi à la Basse Cour sera dédié à des DJ fins sélecteurs. Guitch, du collectif La Rennes des voyous, cultive le groove dans différents styles, house, disco, electro. Daïf, patron du label Luminaere, se spécialise davantage dans la micro house. Et pour conclure, Yann Polewka et Evenn, DJ résidents de Texture, concluront l’après-midi sur une note house classique. En plus d’être une sublime guinguette, le lieu a l’avantage d’être juste à côté du parc de la Prévalaye où se tient l’événement principal.

Le dimanche après-midi, les festivités se tiendront au Parc des bois, guinguette des Gayeulles. Il s’y tient régulièrement des événements de musiques électroniques et le lieu a l’avantage de pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Aux platines on trouvera Brender, fondateur du collectif Flou, lui aussi amoureux de groove solaire, house, funk, soul. Wally Stryke prendra la suite, créateur des Électros de Quiberon et du label Hermine Records, pour un set minimal house. Stefan Burne, du club Z1Z1, devrait grimper d’un cran en intensité avec sa sélection décomplexée, entre italo disco, indie dance et autres joyeusetés. H-Mess et Cleft, résidents de Texture, finiront en beauté avec leur duo techno bien connu des Rennais.

Parlons du plat principal à présent. Avec les soirées TXTR de 2017 et 2018, cela fait maintenant six ans que Texture organise des événements au parc de la Prévalaye. Autant dire que le collectif connaît les lieux comme sa poche et sait y créer une atmosphère des plus festives. Là encore on trouvera des artistes locaux avec notamment les lauréats d’un tremplin grand Ouest qui assureront les warm up des deux scènes. Ce n’est pas tout, sur la Rave Stage, on trouvera le duo Liam et Hirah, du collectif Percept, pour un set deep techno trancy, et sur la Groove Stage, Tom Arkay, dans un registre house classique.

Quant aux têtes d’affiche, elles ne parleront peut-être pas au grand public. L’Organisme Texture a à cœur de programmer des artistes inédits à Rennes, tout en gardant le même budget dédié aux cachets d’année en années (à une époque où les cachets d’artistes s’envolent). « On recherche une qualité de programmation plutôt que de ramener des gros noms », affirme Yann Polewka.

Sur la Rave Stage, on trouvera « trois artistes avec leur style bien à eux », annonce Yann. « Olympe4000 joue des choses assez groovy dans la techno, avec des influences qui peuvent aller vers la house et le break. Marrøn est dans une techno très mentale, deep et percussive. Mama Snake a des influences trancy, rave, fast techno, des styles qu’on aime mais qu’on n’a pas encore beaucoup mis en avant », décrypte Yann.

La Groove Stage présentera une programmation éclectique. « C’est un grand plaisir d’inviter les légendes de la house Mood II Swing, dans un registre house classique. Alex Kassian est plus dans un son progressive house, influencé par les années 2000, avec un côté trancy, des influences balearic. Et pour finir Roni, qui dans ses DJ sets peut jouer aussi bien de la house, de la techno, du break, du dubstep. Son closing devrait être surprenant », commente Yann.

Depuis ses débuts, l’Organisme Texture a pris l’habitude de mêler d’autres arts à la musique lors de ses événements. Le festival ne dérogera pas à cette règle. The French Performance, duo de performers déjà présents l’année passée seront de retour avec de nouveaux costumes spectaculaires et de nouvelles animations sur scène et dans le public. Le Théâtre magique, qui nous avait enchanté en 2019, sera de nouveau de la partie également pour présenter un nouveau projet, le Kiosque. « On veut garder un peu de surprise, mais en gros ce sera une troisième petite scène, un espace pluridisciplinaire qui va allier performances, arts du spectacle et musique électronique », s’enthousiasme Yann.

Dernière touche pour faire d’un festival un univers à part, la scénographie. Sur ce point, l’Organisme Texture travaille avec le collectif Foule Contact, connu pour son travail lors d’open airs (Tigre’Délik, Chevreuil) ou de soirées à l’Ubu. « Ils avaient fait la scénographie de la Groove Stage l’an passé. Cette année, on a décidé de leur confier tout le site », explique Yann. Attendez-vous à des scénographies imposantes qui vous feront voyager à travers les époques. « Les premiers rendus sont prometteurs », assure Yann avec quelques étoiles dans les yeux. Cerise sur le gâteau, les prestations lumières assurées par Pan Tilt sont conçues de façon à sublimer la scénographie.

Curieux ou amateurs de musiques électroniques, danseurs ou mélomanes, amoureux de grand air et de nuits endiablées, rendez-vous au festival Texture !

