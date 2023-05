Rennes. Ay-Roop fête les 10 ans du Temps fort Arts du cirque

Le Temps fort Arts du cirque, organisé par l’association rennaise Ay-Roop, se tiendra du 1er au 11 juin 2023 à Rennes et 5 autres communes en Ille-et-Vilaine. Le festival fête cette année ses 10 ans.

Animée par un engagement passionné, l’association AY-ROOP est la partenaire de route qui s’implique au quotidien aux côtés des artistes pour élaborer les projets et œuvrer à leur réalisation. Avec la saison Nouvelles Pistes, le Temps Fort Arts du cirque, le Laboratoire Permanent et les actions artistiques et culturelles, AY-ROOP développe un projet global en faveur des arts du cirque.

Le festival 2023 en chiffres

• 10 ans d’aventures circassiennes • 11 jours de festival • 11 spectacles • 28 représentations • 2 chapiteaux • 9 compagnies • 6 communes / 8 lieux de représentations • 1 Marche des nez • 6 ateliers ou masterclass • 70 bénévoles • 640 repas pour les équipes • 85 artistes et techniciens

Au programme

MOUSSE, Cie Scratch (Création 2020)

• JEUDI 1ER JUIN À 20H30 / Théâtre de verdure de Joval, Acigné • VENDREDI 2 JUIN À 20H30 / Lieu surprise, Saint-Gilles • SAMEDI 10 JUIN À 18h15 / Festival Robinson, Saint-Grégoire • DIMANCHE 11 JUIN À 14H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 6 ans, 1h

Dans Mousse, il y a un micro, des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, France Gall et Barbara, un coiffeur professionnel et un grand karaoké. Mousse est un spectacle de jonglerie punk, à la fois triste et rigolo. « Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut mousser comme une bonne bière ». Ah oui, c’est aussi une histoire d’amitié entre deux belges !

DANS TON CŒUR, Akoreacro (Création 2018)

• VENDREDI 2 JUIN À 20H • SAMEDI 3 JUIN À 20H • DIMANCHE 4 JUIN À 17H / Chapiteau, Parc de Champagné, Prairie du Pont des arts, parc de Bourgchevreuil, Cesson-Sévigné

À partir de 6 ans, 1h30

Mis en scène par le talentueux maître de la dérision Pierre Guillois, les artistes d’Akoreacro se lâchent dans une satire domestique enlevée dans laquelle ils entrelacent les gestes familiers à d’incroyables acrobaties et subliment le morne quotidien en folles prouesses. Quand l’électroménager de ce vaudeville circassien s’en mêle, les corps s’envolent au milieu d’un charivari acrobatique et musical.

Dans ton cœur Akoreacro © Richard-Haughton

PROJET GRAND-MÈRE OU « J’AURAIS TOUJOURS DES RÊVES, MAMAN », Un loup pour l’Homme (Création 2021)

• SAMEDI 3 JUIN À 18H / Le Tambour, Université Rennes 2

À partir de 8 ans, 1h15

Qu’est-ce que défier les lois de l’équilibre et de la gravité quand les articulations rouillent et le muscle fond ? Est-ce que porter, c’est prendre soin ? Faut-il multiplier les saltos pour faire du cirque ? Est-ce que se tenir sur un pied, c’est voltiger quand on a 4 × 20 ans ? Des femmes ayant l’âge d’être grand-mères défient leurs peurs pour nous offrir une émouvante ode à la vie.

L’ART DU RIRE, Jos Houben (Création 2009)

• MARDI 6 JUIN À 18H ET 20H / Opéra de Rennes

À partir de 8 ans, 50 min

Héritier des grands clowns burlesques, Jos Houben est aujourd’hui considéré comme l’un des maîtres du théâtre physique au langage corporel et universel. Dans cette vraie fausse conférence-spectacle qui fait le tour du monde depuis 2009, il présente les secrets de fabrication de l’hilarité, dissèque les mécanismes du rire en analysant leurs causes et leurs effets. Un spectacle culte aussi passionnant qu’irrésistible, porté par un comédien d’exception.

UN DÎNER POUR 1, Le P’tit Cirk (Création 2022)

• MERCREDI 7 JUIN À 16H / AY-ROOP, Rennes • JEUDI 8 JUIN À 19H / La Basse Cour, Rennes • VENDREDI 9 JUIN À 17H / La Basse Cour, Rennes • SAMEDI 10 JUIN À 19H / Place de la mairie, Saulnières

À partir de 6 ans, 25min

En reprenant le sketch du Britannique Lauri Wylie, A dinner for one de 1934, Le P’tit Cirk rend un désopilant hommage à l’humour anglais. Pour ce fameux dîner d’anniversaire, un des plus célèbres numéros de cabaret du monde, une improbable bourgeoise de 90 ans partage son repas avec quelques invités servis par un majordome des plus pittoresques… Le vin coule à flot et les péripéties s’enchaînent pour notre plus grand bonheur.

Un dîner pour 1 – Le P’tit Cirk © Wilfried Thomas

ASTHMA FURIOSA, La June / Samantha Lopez (Création 2023)

• MERCREDI 7 JUIN À 18H • JEUDI 8 JUIN À 12H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 8 ans, 30 min

AVANT-PREMIÈRE

Samantha Lopez excelle dans l’art du trapèze et du chant. Alors qu’asthmatique depuis l’enfance, elle a développé une pratique artistique très physique, une façon de repousser les limites de son corps. Son corps suspendu qui apostrophe la vie en chantant, c’est l’histoire d’une résistance nécessaire. C’est une bulle au bord du vide, partagée avec le public dans une grande proximité. C’est un murmure, une invitation à retrouver son souffle, en douceur.

Asthma Furiosa – La June © La June

DANS MA CHAMBRE #3 , Mathieu Ma Fille Foundation (Création 2022)

• MERCREDI 7 JUIN À 19H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 12 ans, 50 min

Fiction sonore, art radiophonique, invité musical, hors-antenne, comédie et cirque pour les ondes : La Chambre #3 accueille un studio d’enregistrement pirate. Nul besoin d’avoir suivi cette trilogie depuis le début pour se laisser embarquer dans ce récit facétieux. MMFF dévoile ici le procédé de création de sa fiction radiophonique Maous-pépère ou le couteau dans la plaie. Sur scène cette fiction sonore reste le programme phare de la soirée mais la scène devient prétexte à l’enregistrement public d’un épisode inédit. Une histoire de thérapie conjugale, en marge d’un concours de lancer de couteaux, vient pimenter cette aventure foutraque et décalée.

Dans ma chambre #3 – MMFF © Christophe Raynaud de Lage

LA BOULE, Liam Lelarge & Kim Marro (Création 2023)

• JEUDI 8 JUIN À 15h • VENDREDI 9 JUIN À 19H • SAMEDI 10 JUIN À 18H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 6 ans, 40 min

La Boule est une traversée, une marche à deux, l’une dessus l’autre dessous. Car cette boule n’est autre que deux corps emmêlés, une forme biscornue, un mutant à deux têtes, trois bras et cinq jambes… enroulés. Jouant autant de leur ressemblance que de leurs différences, Liam Lelarge et Kim Marro explorent avec humour et ingéniosité les mille et une possibilités de porter l’autre tout en se portant soi-même. Une nouvelle forme de mobilité est née !

DANS L’ESPACE, Un loup pour l’Homme (Création 2022)

• MERCREDI 7 JUIN À 20H30 • JEUDI 8 JUIN À 20H30 • VENDREDI 9 JUIN À 20H30 • DIMANCHE 11 JUIN À 16H / Chapiteau, AY-ROOP, Rennes

À partir de 8 ans, 1h10

En pénétrant dans ce chapiteau, nous accédons à un autre espace temps où quatre acrobates et deux musiciens (Dalès) se retrouvent en prise avec les éléments. Bois, pierre, métal incarnent les lois de la nature, instables et incontrôlables. Dans cet espace graphique et épuré, les acrobates sont soumis en permanence à des jeux d’oscillation, d’attraction et de gravitation. Ce doux et joyeux dialogue avec toutes les formes du vivant, nous rappelle que tout est question d’équilibre.

Dans l’espace – Un loup pour l’Homme © Valérie Frossard

CUIR, Un loup pour l’Homme (Création 2020)

• VENDREDI 9 JUIN À 22H • SAMEDI 10 JUIN À 21H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 12 ans, 40 min

Lutte sensuelle pour deux porteurs, Cuir bouscule les codes de la masculinité contemporaine. Cette valse de gladiateurs modernes puisent dans les dynamiques charnelles du porté acrobatique. Le plaisir qu’ils prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. En s’offrant à la proximité des regards, l’intimité de ce corps-à-corps dévoile un érotisme rare et émouvant.

YIN ZERO, Cie Monad (Création 2019)

• SAMEDI 10 JUIN À 16H • DIMANCHE 11 JUIN À 15H / AY-ROOP, Rennes

À partir de 6 ans, 25 min

Dans ce spectacle fascinant mêlant jonglage contact et danse derviche, les deux artistes nous plongent dans un état de conscience qui se rapproche de la transe, un subtil équilibre entre contrôle et lâcher-prise. Une sorte d’hypnose chorégraphiée sur fond de musique électro. Un moment extrêmement intense et captivant.

LA JOURNÉE DE CLÔTURE : Journée conviviale

• DIMANCHE 11 JUIN DÈS 14H / AY-ROOP, Rennes

Une journée pour fêter l’enfance et l’émerveillement ! Rendez-vous au village du festival pour fêter ensemble cette dernière journée. Bar et restauration sur place.

14H : MOUSSE, Cie Scratch – En extérieur / à partir de 6 ans / 1h / gratuit

15H : YIN ZERO, Cie Monad – En salle / à partir de 6 ans / 25mn

16H : DANS L’ESPACE, Un loup pour l’Homme – Sous chapiteau / À partir de 8 ans / 1h10

MARCHE DES NEZ AVEC LA FANFARE VOLKANIK – 16h30 : départ place Saint-Germain, Rennes

17h15 : arrivée au village du festival

Le trajet s’effectuera en métro (ligne b). Merci de prévoir vos titres de transport.

Les marcheurs de Clowns sans Frontières nous arrivent de Saint-Brieuc et traversent la France pour présenter auprès du siège de l’UNESCO à Paris puis au Bureau des Nations Unies à Genève, le plaidoyer pour les droits à l’enfance et à l’émerveillement. Accueillons-les nombreux, dans la joie et l’allégresse. En partenariat avec Les Tombées de la Nuit dans le cadre de Dimanche à Rennes et l’UNICEF 35.

