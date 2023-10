Rennes tempête Ciaran. Marchés annulés, parcs, jardins fermés, cimetières déconseillés le 1er

Météo France annonce un épisode météorologique exceptionnel, avec des vents violents et des pluies intenses, du mercredi 1er novembre 2023 en soirée au jeudi 2 novembre inclus. La Ville de Rennes recommande à toutes et tous la plus grande vigilance et prend un certain nombre de mesures concernant les parcs et jardins ainsi que les marchés prévus jeudi matin.

Les parcs et les jardins fermés

Les parcs de la Ville seront fermés jeudi toute la journée. Des agents seront spécialement mobilisés pour renforcer l’équipe d’astreinte et intervenir rapidement en cas de chute d’arbres ou de branches dans les parcs et sur le domaine public routier.

Les cimetières seront quant à eux fermés jeudi 2 novembre matin et la Ville appelle les personnes qui les fréquenteront les 1er et 2 novembre à la plus grande prudence.

Les marchés annulés

Tous les marchés de plein air prévus jeudi 2 novembre sont annulés :

Quartier Centre : la brocante (habituellement organisée de 8h à 14h le long de la Criée Halles centrales)

Quartier Bréquigny : le marché Sarah-Bernhardt, le matin (square Sarah-Bernhardt)

Quartier Jeanne d’Arc – Longs-Champs – Atalante : le marché Alexis-Carrel, le matin (boulevard Alexis-Carrel)

Quartier Courrouze : place Jeanne-Laurent, l’après-midi

À noter : les manèges place Sainte-Anne et place de la Mairie resteront fermés jeudi 2 novembre. Les bouquinistes de la place Hoche ne seront pas présents.

Collecte des déchets ménagers à Rennes et dans la Métropole

À Rennes et dans les communes de la Métropole concernées, il est recommandé de rentrer rapidement les bacs d’ordures ménagères qui auraient été collectés aujourd’hui et, pour les collectes prévues jeudi ou vendredi, de sortir les bacs au dernier moment.

Forte tempête automnale baptisée « CIARAN » en approche avec des forces de vents remarquables sur certains départements du Nord-Ouest du pays pour la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Une vigilance orange « vent » est lancée pour la soirée sur les Cotes d’Armor, le Finistère et le Morbihan. Ces deux derniers départements sont également en orange « Pluies-Inondations »

La perturbation arrivée la veille par la Bretagne traverse rapidement le pays. Aux premières heures du jour, elle arrose les régions allant du Cotentin au rivage charentais. Elle s’étend en mi-journée des frontières belges au Massif central jusque sur l’ouest des Pyrénées puis quitte le territoire par la façade Est l’après-midi en ayant perdu en activité, la limite pluie-neige se situant vers 2000m. A l’avant, le ciel se charge au gré de l’avancée de cette dégradation tandis qu’un régime de traîne se met en place à l’arrière donnant de fréquentes averses. Associé au cheminement de cette perturbation, le vent se renforce pour atteindre 80 à 100 km/h sur l’ouest du pays. A surveiller très attentivement: En seconde partie d’après-midi, une nouvelle dégradation très marquée aborde la Bretagne, elle gagne vers la Basse-Normandie et les Pays de la Loire en soirée. Elle donne des pluies significatives, temporairement orageuses. Elle est surtout associée à une très forte accélération du vent de secteur Sud à Sud-Ouest. Les rafales vont souvent atteindre sur les zones citées, 100 à 120 km/h en général, 130 à 150 sur les côtes, voire même temporairement 130 dans l’intérieur, 150 à 170 le long du littoral. A l’avant de cette zone tempétueuse, les bourrasques de vent s’étendent en milieu de nuit des Hauts de France vers l’Île de France, le massif central et l’Aquitaine atteignant jusqu’à 70 à 90 km/h. les minimales sont comprises entre 8 et 13 degrés, les maximales entre 12 et 16, jusqu’à 18 à 21 le long de la Méditerranée.