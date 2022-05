Rennes Stunfest. Un dimanche vidéoludique le 22 mai

Pour cette 17e édition, le Stunfest de Rennes, festival de jeux vidéo, investit pour la première fois le quartier Sainte-Anne le dimanche 22 mai 2022. L’occasion d’une déambulation ludique pour petits et grands.

Commencez votre balade au théâtre du Vieux Saint-Étienne, en accès libre, et découvrez sa zone indépendante. Le festival y invite des créateurs et créatrices venus de toute la France pour présenter au public les pépites vidéoludiques de demain. Parmi la sélection, des jeux à tester à plusieurs ainsi que des jeux d’aventures poétiques et surprenants, l’occasion de voir le jeu vidéo sous une nouvelle facette. Le public sera également invité à voter pour son jeu favori ainsi qu’à suivre des conférences et des podcasts depuis la scène du théâtre.

Puis, remontez la rue vers la place Sainte-Anne et faites une halte au Couvent des Jacobins et son espace dédié aux compétitions e-sport (sport électronique) où les plus grands joueurs et joueuses européens s’affronteront sur des jeux de combat tel que Street Fighter 3 Third Strike ou encore Super Smash Bros. Ultimate. Vous pourrez suivre les matchs en direct depuis une scène. Des commentateurs et commentatrices y mettront une ambiance digne des plus grands évènements sportifs !

Un peu plus loin, la salle de la Cité sera dédiée aux spectacles vivants, musique et danse, avec des propositions artistiques surprenantes en lien avec le jeu vidéo, tandis que sa voisine, la salle du Jeu de Paume vous invitera, en accès libre, à retourner dans le passé avec une sélection de jeux rétro exotiques et des installations numériques tout public.

Dimanche 22 Mai 2022

10:00 > 17:00

Gratuit

Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes

Dimanche 22 Mai 2022

10:00 > 19:00

10€ Tarif plein • 5€ Tarif Sortir !

Couvent des Jacobins

Dimanche 22 Mai 2022

16:00 > 22:00

12€ Tarif plein • 5€ Tarif Sortir !

Salle de la Cité, 10 Rue Saint-Louis, Rennes

Dimanche 22 Mai 2022

10:00 > 18:00

Gratuit

Salle du Jeu de Paume, Rennes