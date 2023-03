Rennes Spring Rec #6 : salon des labels indépendants les 23 et 24 avril

Spring Rec, le salon des labels et concerts et plateaux radio revient les 23 et 24 avril de 14h à 19h. Spring Rec #6 est un week-end dédié aux musiques enregistrées avec des ateliers, un salon de labels et des concerts ! Le temps d’un après-midi, venez rencontrer des labels indépendants et découvrir leurs récentes sorties avec des mini-concerts éclectiques et intimistes ! Canal B sera également de la partie pour un plateau radio en direct ! Et c’est gratuit.

SPRING REC #6, C’EST :

• Samedi 23 avril 2022 – Ateliers · Install’ Party : Librazik3, logiciel MAO Libre

• Samedi 23 avril 2022 – Salon de labels + Carte Blanche à Beast Records & Cartelle · Cloud Factory + Druids of the Gué Charette + Ellah A. Thaun + Saintes

• Dimanche 24 avril 2022 – Ateliers · Découverte du studio d’enregistrement

• Dimanche 24 avril 2022 – Salon de labels + concerts · Bops + Héron Cendré & Bertuf + Joy.D + Klymt + Prosperi Buri + S8jfou

Bops (Pop) – Ideal Crash

BOPS est le projet de 3 frères, Louis, Oscar et Germain. Grâce à un premier album aux accents garage-pop, le trio se fait remarquer et confirme en live l’exubérance de leur musique. Une série de concerts européens et la réalisation d’un clip de 40 minutes bouclées, BOPS sort maintenant de studio avec un album tout aussi ambitieux et prenant les chemins empoisonnés de la pop. Les influences du 1er opus apprivoisées (Ty Segall, Kinks) le groupe embrasse une vision ingénieuse et résolument plus personnelle de la musique. Les rennais sont désormais rejoints par un quatrième membre, Tom, au clavier et à la guitare leur permettant d’aller vers d’autres horizons, plus tranchants (Fat White Family, Talking Heads) et plus audacieux (Foxygen, MGMT).

Prochaine sortie : « Ravachol » (LP, 2022)

NEUWDS avec Héron Cendré + Bertuf (Électronique expérimentale) – Impersonal Freedom

NEUWDS est un concert organisé en 2019, réunissant 6 artistes de la scène électronique expérimentale rennaise et brestoise, dont les performances ont été enregistrées. Parmi ces musiciens, 2 se produiront sur Spring Rec.

Bertuf situe sa recherche quelque part entre les studios de musique electro-acoustiques historiques de l’ORTF et une approche franchement « do it yourself ». Il bricole des appareils sonores ou des programmes pour introduire du hasard dans la matière sonore qu’il produit. Il s’intéresse d’avantage aux textures sonores qu’aux notes ou aux rythmes.

Héron Cendré propose une musique hybride, autant influencée par la musique minimaliste (Steve Reich, Terry Riley), la pop façon Robert Wyatt et l’expérimentation des musiques traditionnelles. Un doux mélange de folk et de musique électronique.

Dernière sortie : « NEUWDS » (Compilation, 2021)

Joy.D (Pop soul) – Swello Prod

Entre sa Bretagne de braise et ses origines réunionnaises, la chanteuse musicienne Joy.D dévoile une pop soul émouvante et groovy, bercée de Great Black Music. Joy.D est un joyau à fleur de peau qui déploie un univers introspectif, sensuel et délicat, aussi vibrant sur trame acoustique que sur son canevas électrique, une découverte subtilement envoûtante. Influencée par des artistes comme Etta James, Alabama Shakes, Ayo ou Selah Sue, elle se forge une voix à part, puissante et sincère. Ses compositions sont nourries par les failles et les forces, les douleurs et les délices qui naissent de l’art de la rencontre.

Prochaine sortie prévue en 2023

Klymt (Post-Punk / Grunge) – KdB Records

Originaire de Rouen, KLYMT est un sortilège sonore assez unique. Sorte de Grunge glacé aux synthés 70’s, teinté d’indus, le son du

trio mêle mélodies accrocheuses, claviers hantés et guitares reptiliennes. Si les concerts du groupes sont faits de pure énergie rock et de rage froide, Le groupe présente une discographie qui ne s’interdit rien : des accents sabbathéens de « What I owe to Savages » (2016) jusqu’aux ambiances électroniques reznorienne de leur nouvel EP « Murder On the Beach » (sortie prévue en avril 2022), impossible de préjuger de ce que vos hauts parleurs délivreront.

Prochaine sortie : « Murder On the Beach » (EP, 2022)

Prosperi Buri (Indie rock lo-fi) – Inmybed

Depuis une adolescence qu’on devine pénible, Prosperi Buri maltraite de concert la bande dessinée et la musique. Moitié agissante du Dirty Cousins’ GroiXplosion, il revisite en images et en musique l’histoire du rock ‘n’ roll sur les 4 volumes leur Anthologie. Après avoir sévi dans des formations toutes plus obscures les unes que les autres, c’est sous son nom de plume et accompagné d’un groupe affuté qu’il sort ce printemps chez Inmybed un 3e E.P. d’un indie rock lo-fi de grande classe.

Prochaine sortie : « III » (EP, 2022)

S8jfou (Électronique / Ambient) – Parapente Music

Il est de bon ton de dire que la compagnie des autres sert la créativité des artistes, que le bouillonnement de la ville et les expériences vécues stimulent et permettent de créer. Pour S8jfou, les choses sont différentes : afin de vivre pleinement sa musique et de la construire, il a décidé de s’isoler dans une maison qu’il a lui-même bâtie en pleine montagne, à l’écart du bruit et du jugement des autres. Ses compositions électroniques n’en sont que plus libres. Depuis 2016, il s’est fait un nom parmi les jeunes producteurs adeptes des sonorités analogiques et de synthèse sonore. “Cynism” est le deuxième à émerger de sa maison reculée, là où il vit presque en autarcie. Longtemps, S8jfou a évolué dans les milieux alternatifs urbains : le graffiti, le skate, les arts plastiques… Des disciplines qui louent les autodidactes, les bricoleurs, ceux qui font les choses par eux-mêmes. Alors, la musique de S8jfou a ce côté artisanal, fait-main, qui la rend d’autant plus captivante et sensée.

Dernière sortie : « Cynism » (LP, 2020)