Rennes. Spectaculaires anime le Parlement de Bretagne aux couleurs des années 60

Spectaculaires, les allumeurs d’images sont de retour à Rennes place du Parlement de Bretagne pour leurs désormais coutumières projections monumentales. Tous les soirs de l’été, embarquez à destination des années 1960, en écho à l’exposition Forever Sixties du couvent des Jacobins. Plus de 35 ans de savoir-faire en matière de lumière, de son et d’image concourent à bâtir ce spectacle en forme de Chapelle Sixties.

Quand la nuit tombe s’éveillent les lumières de la ville. À cette symphonie lumineuse viennent s’ajouter, chaque été à Rennes depuis 13 ans, les images hautes en couleur de Spectaculaires projetées sur un bâtiment iconique de la ville : le Parlement de Bretagne.

Spectaculaires est une agence bretonne fondée en 1987 par Benoît Quéro. En 36 ans, elle s’est développée pour proposer des prestations lumière ou de la location et vente d’équipement. Elle accompagne des événements et crée ses propres spectacles qu’elle diffuse désormais à travers le monde. Chaque année, ce sont entre un et deux millions de personnes qui assistent à ces performances. Remportant plusieurs prix, celles-ci ont déjà habillé les murs de monuments aussi renommés que Notre-Dame de Paris ou la Villa Médicis à Rome.

« Ce qui nous caractérise le plus, ce sont ces projets qui utilisent de l’image, de la lumière et du son pour valoriser le patrimoine lors d’événements culturels, qui réunissent petits et grands », explique Benoît Quéro. L’agence Spectaculaires se définit avant tout comme une réunion d’allumeurs d’images. « Ce terme recèle une partie de la poésie qu’on veut restituer. On ne réinvente pas le monde, mais on en présente des facettes poétisées en trouvant un langage qui est celui de l’émotion », précise Benoît Quéro.

Avec l’envie de donner de la matière à rêver, Spectaculaires fait le choix de la projection pour raconter des histoires qui prennent souvent la forme de voyages. « On a l’habitude de dire qu’un spectacle recèle un transport. Un peu comme une parenthèse dans sa vie, où on oublie le reste pour se plonger dans un monde qui apparaît le temps de la projection pour disparaître après. Mais les images et les impressions restent. » C’est précisément sur la force de l’image que s’appuient les histoires de Spectaculaires. « Plus que beaucoup de grands mots, une image peut étonner, impressionner. Si elle est riche et bien fournie, elle sublime l’architecture support. Elle transforme et permet de voyager à une vitesse impressionnante, décuplée par l’arrivée du numérique et de la vidéoprojection », témoigne Benoît Quéro.

Cette dimension numérique rapproche le travail de Spectaculaires de celui du cinéma d’animation. Ce sont les mêmes outils de création, mais ce qui change sont les conditions de la projection, qui en font un art de la rue. « Le cinéma d’animation propose ses rendus sur une toile dans une salle. Nous, la salle est ouverte, c’est l’espace public. Il faut prendre en compte un environnement fait d’éclairages, de bruits, de la vie nocturne en ville. Il y a une très grande différence sur la conception de l’image, qui va tenir compte du support, de l’architecture, qui parfois est très riche et qui nous impose une écriture spécifique. »

Ainsi, chaque bâtiment support d’une projection représente un nouveau défi. Mais dans le cas du Parlement de Bretagne, « ces difficultés sont moindres parce qu’on connaît le bâtiment et qu’on a, pour commencer, fait un travail de modélisation très pointu qui nous amène à connaître quasiment chaque pierre de la façade, les reliefs, la toiture et jusqu’aux allégories », explique Benoît Quéro. Tous les soirs de l’été, à 23 h en juillet et 22 h 30 en août, six vidéoprojecteurs entament un ballet chorégraphique sur la façade du Parlement, orchestré par un système-son qui répartit le son sur toute la place. La manifestation attire chaque été entre 100 000 et 150 000 spectateurs et spectatrices.

Et cette année, Spectaculaires vous embarque pour une traversée des années 1960 avec Destination 60’s. Le thème du spectacle fait écho à l’exposition Forever Sixties, présentée cet été au couvent des Jacobins. Mais il puise surtout dans l’imaginaire collectif de cette décennie. « C’est un moment important des 30 Glorieuses, un moment de beaucoup de révolutions qui a façonné une partie de notre présent », commente Benoît Quéro. « On commence notre voyage par une phrase de mai 68, “Soyons réalistes, demandons l’impossible”. Puis par le voyage vers la Lune, qui représente à la fois une révolution technologique et un clin d’œil aux rêves qu’on voudrait tutoyer, demander la lune », annonce l’imagier.

Le voyage de Spectaculaires à travers les années 1960 met en lumière les chamboulements de cette époque, où l’architecture, la technologie, la communication, la télévision, la consommation donnent au monde un visage nouveau. Où de grands mouvements populaires, comme mai 68, apportent autant de tensions sociales que d’effervescence créative qui s’étale sur les murs, ou s’expriment dans les œuvres d’Andy Warhol, de Victor Vasarely ou de Niki de Saint Phalle.

La musique sera aussi au centre du spectacle. David Bowie y croise Claude François ou Serge Gainbourg. Les Beatles et les Rolling Stones rivalisent avec Johnny Halliday ou la musique de Bonne nuit les petits. « Il n’y a pas une volonté d’être exhaustif, mais de proposer, selon notre sensibilité, des images et des choses qui nous ont marqués et résonnent encore aujourd’hui et qui nous amènent à montrer cette explosion de couleurs, la quintessence de ces années », résume Benoît Quéro.

Une explosion de couleurs à retrouver tous les soirs de l’été à Rennes, place du Parlement de Bretagne.