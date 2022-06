Projection Place du parlement : Rennes en fête du 6 juillet au 27 août 2022

Le spectacle de projections sur la facade du Parlement de Bretagne se déroulera tous les soirs du 6 juillet au 27 août 2022. Les projections sont réalisées par Spectaculaires-Allumeurs d’images et mettent en lumière un spectacle sur le thème de la fête.

Les projections sont réalisées par Spectaculaires et mettent en lumière un spectacle orienté autour de la fête. La thématique de la fête s’articule autour de l’idée d’un voyage dans les fêtes, autour du monde, en correspondance avec le spectacle des saisons qui rythme et initie nombre de fêtes et dévotions humaines. Intitulée « Jours de fête », cette nouvelle création portera au pluriel la notion de fête universelle dont l’inspiration première est issue de l’observation des enchantements de la nature (premières fleurs, premières neiges…) et qui se décline ensuite de mille façons dans la société des hommes à travers le monde.

« Jours de fête » est un spectacle original, gratuit et en accès libre.

Cette magie vécue par le spectateur est possible grâce à une technique millimétrée de projection et d’ambiance sonore. Cette haute qualité de réalisation est la signature de Spectaculaires : le spectacle est entièrement conçu sur mesure pour la façade et la place du Parlement de Bretagne et doté d’un son spatialisé et immersif et d’une image chatoyante et lumineuse.

« Toujours nous respecterons l’architecture pour mieux la transformer… Toujours nous veillerons à soigner la mise en son, indispensable complice de la rythmique d’images… Le tout avec de nombreuses prouesses numéricographiques » précise Benoit Quéro, directeur fondateur de Spectaculaires.