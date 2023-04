Rennes. Souffle nu, premier album de la violoncelliste Suuij

La violoncelliste Juliette Divry, alias Suuij, sera de passage à Rennes les 4 et 5 mai prochain pour le festival de musique actuelles Les Embellies. Elle y présentera son premier album, Souffle nu, sorti le 2 avril 2023. Dans un souffle commun, le duo voix-instrument englobe le public de sa sonorité pure et authentique et lui pose la question ultime : qui suis-je ?

Juliette Divry, violoncelliste, sortait son tout premier album Souffle nu début avril 2023. L’album ne compte pas moins de onze morceaux qui sont autant de confidences intimes faites au public. Suuij y présente son univers et assume sa pratique musicale. Elle s’éloigne des codes classiques pour inscrire le violoncelle dans une vision plus actuelle de la musique. Les envolées lyriques et mélancoliques de l’instrument ne l’intéressent pas ou, du moins, ne semblent pour elle constituer qu’une partie des nombreuses capacités sonores du violoncelle.

L’histoire d’amour entre Juliette et son instrument commence dès l’enfance. Intriguée par la musique, elle commence par le piano avant de faire son entrée au conservatoire où elle choisit comme instrument de prédilection, le violoncelle. Elle poursuit une formation classique en entrant à l’École de musique de Rennes. Elle y fait une première rencontre qui lui fait découvrir des pratiques musicales moins institutionnelles. « J’étais en 3e ou en seconde quand une amie de l’école de musique me propose de prendre part au groupe qu’elle montait avec sa sœur. C’était de la musique klezmer, traditionnelle des juifs d’Europe de l’Est », se rappelle Juliette Divry. Ce projet est le premier d’une longue série qui la conduira petit à petit à s’émanciper du carcan élitiste de la musique classique. La violoncelliste prolonge son parcours et affirme au fur et à mesure ses convictions musicales : « Je préfère qu’un morceau soit imparfait mais vivant, et qu’il transmette de l’émotion plutôt qu’il soit parfait, sans fausse note mais sans aucune émotion ».

À force de travailler en accompagnement de groupe de musique, Suuij finit par se lasser, « on me demandait souvent d’aller toujours dans la même direction musicale, jouer un air mélancolique ». Juliette Divry ressent le besoin de proposer des choses nouvelles. Le violoncelle est un instrument dit mélodique, c’est-à-dire qu’il ne peut produire qu’un seul son à la fois, à l’inverse du piano ou de la guitare qui sont des instruments harmoniques puisqu’ils peuvent produire des accords de notes. Notre musicienne s’amuse alors à traiter le violoncelle comme un instrument harmonique et à en faire émaner des sons plus inhabituels. « J’adore faire de l’accompagnement avec mon violoncelle, jouer sur les sonorités avec des accords en pizzicato ». Cette technique musicale consiste à pincer les cordes au lieu de les frotter avec l’archet. Suuji crée ainsi son propre univers musical dans lequel elle explore l’entièreté du spectre sonore du violoncelle.

Au bout de plusieurs années de composition, elle sort enfin Souffle nu. Avec cet album, Suuij ouvre une porte sur son univers musical et intime. Elle y fait dialoguer sa voix avec celle de son violoncelle. À part quelques exceptions, le chant n’est pas augmenté de paroles afin que les deux instruments se trouvent sur un même pied d’égalité. Dans sa recherche d’un son pur et organique, Juliette Divry n’a pas non plus désiré enregistrer son album en studio. La prise de son s’est faite à l’église de Chevaigné en Bretagne. L’acoustique du lieu permettait d’avoir une réverbération sonore différente en fonction de l’emplacement au sein de l’église. Une qualité acoustique que l’artiste souhaitait transmettre lors de ces concerts.

©Richard Volante

Pour favoriser une meilleur réceptivité de sa musique, Suuij a élaboré une scénographie particulière pour sa représentation au festival Les Embellies. Un système de scène tournante a été mis en place pour offrir au public une différent point de vu. En plus de cela, l’intensité de l’éclairage varie. D’un éblouissement presque dérangeant à un noir complet, les variations lumineuses impactent l’écoute du public. Une expérience immersive au plus proche de l’artiste.

Info pratique:

Souffle nu (2023), Juliette Divry alias Suuij

Présente au festival Les Embellies les 4 et 5 mai 2023