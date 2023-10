Rennes. Sketch Bar, des airs de lounge sur le mail François Mitterrand

Sketch – bar et badinage a ouvert ses portes 36 Mail François Mitterrand à Rennes, vendredi 13 octobre 2023. Il offre une ambiance raffinée et intimiste où venir boire café, bière, vin ou cocktail. Le nouvel établissement, aux airs de lounge, a été pensé dans l’espoir de devenir un bar de nuit, un projet qui devrait se concrétiser en février/mars 2024 si les autorisations le permettent.

Au 36 Mail françois Mitterrand, dans l’angle avec la rue de la Paillette, le Sketch Bar a ouvert ses portes vendredi 13 octobre 2023, et déjà, c’est l’effervescence. Des groupes d’amis, intrigués par la devanture d’un vert profond et les rideaux bordeaux, entrent dans ce nouveau lieu et découvrent les multiples luminaires qui éclairent subtilement les espaces : murs en briques, coins cosy parcourus de tableaux… Plusieurs personnes, sourires aux lèvres et verres en main, sont réunies autour des guéridons au centre de la pièce. Ils reprennent en chœur une musique de Gilbert Montagné que l’on distingue sur les enceintes.

Initiative du Groupe Dartois, également propriétaire des Délirium Café et du Délicatessen, la création du Sketch Bar a pour but de diversifier les offres du groupe en proposant un nouveau lieu de sortie en soirée. Le gérant du bar, Yann Cabelguen, a principalement travaillé dans le milieu des discothèques, au Gatsby et au Délicatessen, avant d’intégrer le nouvel établissement.

Le projet final du Sketch, c’est de devenir un bar de nuit : un projet qui devrait se concrétiser en février ou en mars. Les espaces ont été pensés dans cette optique : « l’isolation, c’est presque du triple vitrage et il n’y a pas de diffusion à l’étage : le son est dirigé vers la piste. L’équipe aussi est formée pour ça, le responsable du comptoir a travaillé sept ans en bar de nuit ». Le gérant n’oublie pour autant pas le côté lounge du lieu où il est possible de venir se poser, travailler et prendre un café dans un décor intimiste dès 15h. « J’aime cette association des deux : on peut venir travailler, puis passé 23h, on éteint l’ordinateur et on profite ! », ajoute t-il en riant.

Yann Cabelguen, gérant du Sketch Bar

Le lieu, qui a ouvert très récemment, est encore dans une phase d’observation de ses publics et des boissons les plus vendues. « Comme c’est nouveau, on ne sait pas encore si on va vendre plus de bière, de vin ou de cocktail, donc on a fait les trois. On est encore en rodage », explique-t-il. Avant l’ouverture, l’équipe s’est tout de même rendue chez Ouest Boissons, société de distribution de boissons à destination des professionnels, pour goûter des produits et les sélectionner : pour Yann Cabelguen, l’idée est de vendre ce qu’ils affectionnent. « Si on vend des produits qu’on aime, c’est plus simple pour les gens quand ils ont besoin d’être conseillés ».

Pour les cocktails, l’établissement compte également proposer des « néoclassiques », c’est-à-dire de vieux cocktails revisités. « On ne va pas forcément changer les ingrédients, ça peut aussi être un changement dans les façons de faire : avec des dry shake [une technique pour secouer les ingrédients sans glace d’abord, puis avec de la glace ensuite, ndlR] pour que ce soit plus onctueux par exemple. »

Le Sketch Bar travaille aussi avec ses voisins, le café-cantine Les Grands Gamins qui leur fournit quelques planches mixtes (fromages et charcuteries).

Le nouvel établissement proposera également quelques animations : une première a lieu à l’occasion d’Halloween le mardi 31 octobre dès 15h jusqu’à la fermeture et une inauguration aura lieu en novembre. « On va faire ça petit à petit », indique Yann Cabelguen. « On essaie vraiment de se concentrer sur le début et d’observer comment tout se passe pour l’instant, mais ensuite il y aura pas mal d’événements que ce soit DJ ou autre. Le lieu s’y prête ! Pourquoi pas proposer des soirées électros ou raps par exemple. Musicalement j’aime bien contraster avec le côté classe du lieu ».

Que vous cherchiez à vous poser dans un espace intimiste et élégant ou à passer une bonne soirée entre amis, l’équipe du Sketch Bar vous accueille du lundi au samedi de 15h à 1h au 36 Mail François Mitterrand.

Page instagram du Sketch Bar