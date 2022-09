Rennes. Venez fêter la ligne b du métro du mardi 20 au dimanche 25 septembre

À l’occasion de la mise en service de la ligne b, Rennes Métropole donne accès gratuitement à la nouvelle ligne de métro du mardi 20 au dimanche 25 septembre. Cette semaine de découverte sera accompagnée de nombreuses animations artistiques dans les stations et les quartiers nouvellement desservis. Un rendez-vous festif, populaire et responsable pour célébrer l’arrivée de la ligne b dans la métropole rennaise.

Une programmation festive, locale et diversifiée

Afin d’accompagner le lancement de la ligne b, Rennes Métropole fait entrer la musique, la danse, la magie, le cirque et le théâtre dans le métro. Chaque habitant pourra ainsi découvrir, du 20 au 25 septembre prochain, une programmation artistique variée, à l’intérieur même des nouvelles stations de la ligne b.

Spectacles, concerts et performances seront proposés à l’intérieur de quatre stations avec pour chacune d’elle, une thématique artistique dédiée. Aux deux terminus de la ligne b, Saint-Jacques – Gaîté et Cesson – ViaSilva, seront présentés des performances de magie et de théâtre. La musique et la danse animeront les stations Cleunay et Gros-Chêne. Au total, ce sont près de 50 propositions artistiques issues de 38 formations locales qui viendront animer durant 6 jours, cette nouvelle ligne de métro. Plusieurs « cartes blanches » ont notamment été proposées à des acteurs locaux (4Bis, Antipode Rennes, le Jardin Moderne, etc.).

Cette programmation, gratuite et accessible à tous, se déroulera du 20 au 25 septembre :

Du mardi au vendredi : sur les temps du midi de 12 h à 14 h et en fin d’après-midi de 17 h à 19 h ;

Durant le week-end : en continu, de 10 h à 18 h.

Pour clôturer cette semaine de festivité, une boum sera proposée aux enfants, le dimanche de 15 h à 18 h à l’intérieur de la station Cleunay.

D’autres surprises au fil de la ligne

D’autres surprises attendent les habitants de la métropole qui circuleront durant cette semaine sur le réseau STAR.

« Dessine-moi un métro » est un projet artistique mené avec les enfants des centres de loisirs de Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-La-Lande, deux communes prochainement desservies par la ligne b. Ces enfants ont réalisé des dessins évoquant, à leur manière, le métro. Une fois numérisées, ces productions ont été installées sur les contre-marches d’une dizaine d’escaliers intérieurs et extérieurs de la nouvelle ligne. Ces œuvres sont à découvrir aux stations Sainte-Anne, Saint-Jacques – Gaîté, Courrouze, Cleunay, Gares, Gros-Chêne et Cesson – ViaSilva.

« Les petits mots du réseau » sont des témoignages recueillis auprès des aînés de la métropole rennaise par l’auteur Antoine Barrailler et le graphiste Richard Louvet. « Que représente le métro pour vous ? », « Qu’évoque-t-il ? », « Comment l’utilisez-vous ? ». Autant de questions posées par l’auteur, au travers de micro-trottoirs improvisés, et autant de témoignages recueillis et mis en scène sur les portes palières des 15 stations de la ligne b (au niveau des quais).

Deux expositions sont également à découvrir au niveau de la salle des billets de la station de correspondance Sainte-Anne :

« Nouveau métro, nouveau réseau » est une exposition réalisée par le réseau STAR qui met à l’honneur toutes les évolutions 2022 de l’offre de transport. C’est l’occasion de revenir sur les dates et les chiffres importants de la nouvelle ligne de métro, ainsi que les évolutions à venir dans l’offre de bus avec le déploiement d’un réseau restructuré le 24 octobre, et le lancement de la navette électrique circulant dans l’hypercentre le 28 octobre.

« Un chantier colossal » est une rétrospective proposée par la SEMTCAR qui revient en images sur toutes les années du gigantesque chantier de la ligne b.

« Que va changer la ligne b pour vous ? » est une bande-sonore qui sera diffusée à partir du mercredi 21 et jusqu’au dimanche 25 septembre dans toutes les stations de la ligne b. Elle a été composée par des enfants et adolescents du quartier de Maurepas, encadrée par l’association GRPAS (Groupe rennais de pédagogie et d’animation sociale) et mixée par la radio Canal b. Un projet, extrait du guide Itinéraire Bis, à découvrir sur le site de l’association.

À noter également :

L’intérieur des rames de la ligne a seront illuminées durant toute la semaine ;

Une partie des bus du réseau STAR seront dotés de fanions ;

À compter du mardi 20 septembre et jusqu’au dimanche soir, les émergences des ascenseurs seront illuminées en vert (couleur de la ligne b) grâce à une gélatine verte dépose sur les lumières de sécurité des cages d’ascenseurs qui se déclenchent la nuit.

S’informer et découvrir

Pour apprendre à circuler sur le nouveau métro, des agents STAR seront déployés durant toute la semaine (de 7 h 15 à 9 h et de 17 h à 18 h 30) aux stations Sainte-Anne, Gares, Saint-Jacques – Gaîté et Cesson – ViaSilva afin d’informer les voyageurs sur les changements induits par cette nouvelle ligne.

En complément, des agents d’information seront présents sur les 15 stations de la ligne b, du mardi 20 au mardi 27 septembre, de 7 h à 19 h 30 les jours de semaine, et de 9 h 30 à 18 h 30 durant le week-end.

Découverte « touristique » de la ligne

En partenariat avec Destination Rennes, 12 visites guidées « À la découverte de la ligne b » seront proposés par Destination Rennes, au départ de Sainte-Anne :

Les mardi, jeudi et vendredi à 14 h ;

Les mercredi, samedi et dimanche à 11 h, 14 h et 18 h.

Inscriptions sur le site de Destination Rennes : https://destination-rennes.fr/.

Des festivités dans les quartiers

Maurepas

Un temps convivial est organisé mardi 20 septembre après-midi, aux abords de la station Gros-Chêne, de 14 h à 18 h 30 :

De 14 h à 17 h 30 : atelier maquillage et costumerie, informations sur l’accès aux tarifs des transports avec la Cohue, présentation du guide « Itinéraire BIS » par les enfants du GRPAS ;

De 17 h 30 à 18 h 30 : défilé costumé et maquillé dans le métro jusqu’à la station Cleunay.

Cleunay

Un temps fort est organisé le vendredi 23 septembre autour des mobilités et de la convivialité, au square des oliviers, vendredi 23 septembre de 15 h 30 à 19 h 30 :

De 15 h 30 à 17 h 30 : atelier auto-réparation vélos, réalisation de la carte transport et Sortir!, concours de dessins, zones d’expression autour de l’arrivée du métro, jeux géants, dégustation de produits de la Prévalaye ;

De 16 h à 17 h : balade découverte des stations et du quartier, à pied et en métro ;

De 17 h 30 à 19 h 30 : La Belle Récolte, scénographie vivante aux allures de cuisine mobile et conviviale pour partager la préparation d’une soupe aux bons légumes d’ici.

En partenariat avec l’association des 3 maisons, la Basse-Cour, le Centre social, le CCAS, l’Antipode, la Cie Quignon sur Rue, Keolis et la Direction de quartier Ouest.