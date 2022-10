Rennes. Le resto Satio rue Vasselot et sa cuisine de saison 

Le restaurant Satio a ouvert ses cuisines au mois d’août 2021, à Rennes au 32 rue Vasselot. Aux commandes, un trio d’amis Timothé Porcher, Raphaël Cabanis et Corentin Nassy. L’établissement construit son univers culinaire autour d’une cuisine responsable tant d’un point de vue nutritionnel qu’écologique. Vous pourrez y déguster des plats traditionnels bien dressés à l’équilibre des saveurs maîtrisé.

Bienvenus chez Satio, dont la devanture vert sapin se démarque dans la rue Vasselot. Ce restaurant renferme un intérieur cosy et épuré. La salle d’une vingtaine de couverts est décorée de plantes et les banquettes habillées de coussins. L’ambiance végétale fait écho à la démarche éco-responsable de la cuisine mise en avant par le restaurant. Satio propose des produits frais de saison et de provenance principalement locale. Afin de respecter cette saisonnalité, la carte des plats change environ tous les trois mois.

Dans un souci écologique et nutritionnel, les clients apprécieront la présence de deux indicateurs associés à chaque met. Le premier mesure l’impact écologique du plat, l’éco-score ; le second, sa valeur nutritionnelle, le nutri-score. La commande s’effectue au bar où vous profiterez d’une équipe à l’écoute.

La main verte du restaurant laisse son empreinte et uniquement quatre plats s’affichent à la carte. Chacun répond à un type de régime : végétarien, pescetarien (ceux qui ne mangent pas de viande, mais consomment des produits de la mer) ou carnivore. Il y en a donc pour tous les goûts, sans pour autant toutes les envies. Un choix réduit qui témoigne d’une attention particulière portée à chaque composition ?

Dans la catégorie végétarienne, « L’œuf parfait » offre en bouche un jaune parfaitement coulant que vous ne rechignerez pas à saucer avec le pain fait maison aromatisé aux herbes de Provence qui est servi en accompagnement. Pour les carnivores, voilà « Le cochon » et « La canette ». La cuisse de canette rosée à souhait est accompagnée d’une sauce gourmande ; le tout réjouit les papilles. L’autre plat à base porc révèle une combinaison de saveurs réussie. Bref, des plats fins et bons, voire très bons.

Oeuf poché, pain maison, yaourt/chèvre, mesclun, patate douce croustillante, oignons frits, mousse d’automne

Poitrine de cochon breton, sauce hydromel, röstis de pomme de terre, tombée de poireaux, pomme golden rôtie.

Cuisse de canette confite au vin rouge, purée de carotte, confit d’oignons,champions, tuile de parmesan

Pour terminer le repas par une touche sucrée, les amateurs ont à disposition trois desserts tels que la tarte au chocolat agrémentée de fruit sec et de poire ou encore le cheesecake à la courge, spéculoos et sirop d’érable. Hélas, ces derniers jurent avec l’élégant équilibre des saveurs des plats à la carte : le premier dessert fait figure de fusion hasardeuse entre flan aux œufs, cheesecake et fond de spéculoos ; le second offre une ganache chocolat moyennement savoureuse.

Malgré ce bémol, l’ensemble est appréciable. Le rapport qualité-prix est assez bon. Comptez entre 21 et 25 euros par personne pour un déjeuner comprenant un plat (13 ou 16€), un dessert (5€) et une boisson (3 à 4€). Les portions standards ne sont pas énormes (la taille XL contentera les bons mangeurs), mais suffisent pour sortir de table en ayant mangé à Satioté !

Tarte au chocolat, noisette, poire Cheescake, courge, sirop d’érable

Pour plus d’information

la carte

32 Rue Vasselot,

35000 Rennes

07 67 57 57 29 – timothe.satio@gmail.com

Du Lundi – Jeudi

12h – 14h . 19h – 21h

Du Vendredi au Samedi

12h – 14h30 . 19h – 22h



Le Dimanche

19h – 22h