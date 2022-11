Rennes. Shifumi ou le petit salon des éditeurs le 17 décembre

Shifumi, le petit salon des éditeurs de Rennes et du monde alentour revient pour une 3e édition le 17 octobre 2022 de 11h à 20h au Jeu de Paume. Il est organisé par l’association La Rennaise d’édition avec le soutien de The Roof et la brasserie Origines et l’aide logistique de la Ville de Rennes.



Aujourd’hui l’édition à Rennes est en pleine mutation. Le désir d’écrire, de créer, de partager est toujours là. Malgré le confinement et les difficultés économiques la scène éditoriale est très active avec en cette rentrée près d’une cinquantaine de nouveaux livres et revues. Afin de rendre plus visible le travail, la recherche et la créativité des ces acteurs culturels, l’association La Rennaise d’édition rassemble une dizaine de structures éditoriales sur le pays de Rennes. Elle organise des évènements et gère un espace de stockage avec ses membres. Après deux éditions des Panama Papiers, La Rennaise d’édition a fait évoluer sa proposition avec les deux premières éditions de Shifumi.

Retrouvez pas moins d’une vingtaine d’éditeurs et libraires locaux, avec au menu de la bande dessinée, des sciences sociales, des livres jeunesse, du polar, des revues : de quoi trouver votre bonheur tout en soutenant l’édition indépendante. L’après-midi sera ponctuée de quelques lectures d’extraits d’ouvrages publiés par les maisons d’édition !

Un événement proposé par la Rennaise d’édition avec :

Éditions Goater // L’Oeuf éditions // L’Imprimerie Nocturne // Animal debout // Argyll // Les Perséides // Les éditions du commun // Lendroit éditions // Mané Huily // La Balade des livres // L’établi des mots // Monstrueuses éditions // LL de Mars // Nouveau Palais // Vroum // Ni fait ni à faire // The searchers // Apogée // La Barque // Pontcerq // Revue La Vilaine

Informations pratiques :

Jeu de paume, 12 rue Saint Louis 35000 Rennes

Métro Sainte Anne

Entrée libre, accès PMR.

Horaires : 11h – 20h

Le Jeu de paume est un bâtiment situé à l’ouest du quartier Centre de Rennes, au numéro 12 de la rue Saint-Louis. C’est le seul bâtiment subsistant de l’ancien grand séminaire des Eudistes fondé en 1662 et plus ancien bâtiment de jeu de paume en élévation conservé en France.HistoireJeu de paumeL’année de création de l’édifice reste à ce jour inconnue. Une analyse dendrochronologique, menée en 2011, indique cependant que le bois utilisé dans la charpente du bâtiment a été abattu au cours des années 1605-1607. Le jeu de paume aurait donc été construit au début du. Le jeu de paume mesure 28,82 mètres sur 9,15 mètres, et présente à l’intérieur une bonne conservation des éléments de charpente montrant les caractéristiques d’un jeu de paume. Si les galeries et escaliers ont disparu, les traces subsistantes sont bien conservées.Dans son ouvrage Le Vieux Rennes, l’historien Paul Banéat relate que le jeu de paume de la rue Saint-Louis, baptisé « Le Pélican », était un lieu très fréquenté. Ce sport, ancêtre du tennis, était en effet très prisé au. Preuve de cet engouement, dans les années 1650, le quartier comptait trois autres salles de jeux de paume dans les rue Saint-Louis, rue de Penhoët et rue Saint-Michel. Si le quartier abritait une telle concentration de lieux sportifs, c’est qu’à l’époque il était situé dans les faubourgs de la ville : il restait suffisamment d’espace pour implanter ces lieux de loisirs.En 1686, Palasne de la Ménardière, huissier au Parlement de Bretagne et propriétaire de l’édifice, vend « Le Pélican » pour la somme de. L’acheteur est Charles Ferret, seigneur du Tymeur, riche magistrat du Parlement de Bretagne. Celui-ci achète le bâtiment pour le compte de l’évêché de Rennes : le grand séminaire, confié aux Eudistes, s’y installe peu après.