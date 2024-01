Le lancement de saison hivernale de La Paillette arrive à grands pas, avec trois spectacles pour le mois de janvier 2024 ! Lieu de création et de pratique artistique, des actions culturelles hors les murs sont également à découvrir.

Dès le 6 janvier 2024, le théâtre de La Paillette ouvre ses portes pour le traditionnel lancement de la saison hivernale et propose un après-midi familial et gourmand. Les festivités débuteront par un atelier gratuit dans le hall du théâtre : Portrait brodé de Lucienne Sauvé (habitante du quartier Saint-Cyr, 1914-2006) avec Laure Fonvieille de la cie la mort est dans la boîte dans le Hall du théâtre à 14h, puis la compagnie Big up enjouera les petits et les grands avec un karaoké marionnettique à partir de 15h!

Après-midi familial et gourmand au théâtre de La Paillette, 6 rue Louis Guilloux 35000 Rennes, le 6 janvier 2024

Tarif unique à 5 € (+ une part de galette offerte !), durée 4h, tout public.

Les 13 et 14 janvier 2024, la programmation théâtrale suit son cours au théâtre de La Paillette avec Socratès (gagner ou perdre mais toujours en démocratie) de la Compagnie Asanisimasa et labellisé par Paris 2024 – Olympiade Culturelle. Au-delà de la figure adulée et iconique du joueur Sócrates, Frédéric Sonntag y esquisse l’histoire d’une nation et d’un idéal, invitant plus largement à s’interroger sur la clé de la quête du bonheur.

Socratès (gagner ou perdre mais toujours en démocratie) de Frédéric Sonntag. Compagnie Asanisimasa. Théâtre de La Paillette, 6 rue Louis Guilloux 35000 Rennes, les 13 et 14 janvier 2024.

1h15 / dès 15 ans.

Le 13/01/2024 à 20h – le 14/01/2024 à 15h.

Enfin, pour clore le mois, le Teatr Piba propose le spectacle Hentoù Gwenn – Nos voies lactées mis en scène par Thomas Cloarec. À quel moment avons-nous commencé à consommer le lait des animaux ? Point de départ du spectacle, David Wahl (auteur et dramaturge) a souhaité répondre à cette question abyssale en voyageant à travers les chemins mystérieux du lait. Aux commandes de ce road-trip haletant, trois interprètes-comédiens entremêlent récits et expériences personnelles en breton, en français et en langue des signes française. Cette pièce a lieu dans le cadre de War al leurenn ! / En scène ! Temps fort du théâtre en breton, organisé avec l’ADEC 35, C’hoariva, Skeudenn Bro Roazhon.

Une rencontre publique Enquêter sur l’agroalimentaire en Bretagne, aura lieu au théâtre de La Paillette le 25 janvier 2024 à 19h dans le cadre du spectacle, en partenariat avec le média Splann ! (« clair », en breton), ONG d’investigation journalistique en Bretagne (splann.org). Un stage « Théâtre en breton » est accueilli à l’ADEC, également dans le cadre de « War al leurenn ! / En scène ! » et du spectacle Hentoù Gwenn – Nos voies lactées le 27 et 28 janvier 2024. Enfin, le 27 janvier 2024, au Mod Koz, une rencontre autour du théâtre contemporain en breton est prévue.

Hentoù Gwenn – Nos voies lactées du Teatr Piba au théâtre de La Paillette, 6 rue Louis Guilloux 35000 Rennes, le 26 janvier 2024 à 20h

Durée 1h30 / Dès 10 ans / Tarifs : de 6 à 15€

La Paillette travaille également à des actions culturelles. Parmi celles-ci, le projet d’EAC Une île ensemble mené par Berengère Lebâcle à l’École Saint-Jean Bosco a commencé le mois dernier. Pendant 3 mois, 5 classes de la Grande Section au CM2 de la même école vont participer à des ateliers de pratiques théâtrales pour certaines et d’arts plastiques pour d’autres. À l’issue de ces ateliers, des élèves seront amenés à jouer un extrait de la pièce Yaël Tautavel de Stéphane Jaubertie dans un décor conçu par les autres classes. Nous voilà donc embarqués pour le plus grand plaisir des petits et des grands dans des questionnements sur la construction d’îles, de grottes et d’animaux disparus et sur des réflexions autour de l’aventure, de l’amour et de la fratrie !

L’équipe du joli collectif a investi toute la semaine du 4 au 8 décembre 2023 différentes salles du lycée Bréquigny pour poursuivre son travail de création autour de Cœur avec les doigts, prochaine mise en scène d’Enora Boëlle, qui verra le jour en octobre 2024. Les élèves de la classe de Terminale Bac Professionnel Animation Enfance Personnes Âgées, accompagnés de leur enseignante Carole Le Fort, avait préparé un accueil soigné pour Delphine Battour, Hélène Bertrand, Enora Boëlle et Juli Houbart. Ils ont retrouvé les quatre artistes le vendredi après-midi afin d’entendre des extraits du texte en cours d’écriture. Ce temps de partage fut l’occasion de discuter du spectacle vu ensemble la veille à La Paillette : Ceci est mon corps, de la cie La Vie Grande, dont le sujet résonne avec le projet du joli collectif.

Quel que soit le lieu de diffusion où elle opère, La Paillette cherche à présenter des événements ouverts à une grande diversité de publics en proposant des instants précieux qui reposent sur des artistes que l’équipe engagée de l’association et ses partenaires veulent rendre plus visibles. Le théâtre situé au 6 rue Louis Guilloux, est avec évidence un lieu moteur de ces rencontres avec les populations, au côté de l’équipement du lavoir et du « Hors les murs ».

