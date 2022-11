Rennes, lever de rideau tant attendu pour le Conservatoire !

La saison culturelle 2022/2023 du Conservatoire de Rennes s’est ouverte en musique mardi 15 novembre. Au programme de cette année déconfinée, les élèves et leurs enseignants proposeront plus de 150 prestations toutes disciplines confondues, parfois tous ensemble. Le thème de cette saison est celui du métissage. On mixe les styles, les disciplines, les âges, à partir d’une idée : aimer faire de la musique tous ensemble !

Désormais la musique n’est plus une question d’élite, elle est accessible à tous. Variant les styles et les goûts, tout le monde peut y trouver son bonheur sensoriel. Dans son discours d’ouverture, Hélène Sanglier, nouvelle directrice du Conservatoire qui inaugure une saison pour la première fois depuis la crise sanitaire, l’explique bien : la musique n’est ni immuable, ni fixe, ni étroite. C’est « un art qui se tisse, se détisse et se métisse ». Entre travaux en cours et prestations abouties, les élèves exposeront leurs talents sur 20 lieux partenaires du Conservatoire allant de la musique classique au rap en passant par les orchestres symphoniques, les pièces de théâtre dansant ou encore les chorales.

©Yann Peucat

Le mercredi 16 et vendredi 18 novembre à 20 h 30, la saison s’est ouverte magistralement à l’occasion des 20 ans des trois départements pédagogiques du Conservatoire : le département de musique ancienne, le département jazz et le département de musique actuelle. Les trois professeurs fondateurs de ces départements ont donné une illustration parfaite de ce métissage musical. Au programme, une pièce de Patrick Otto, pour clavecin et guitare électrique ; la deuxième Partita, de Jean-Sébastien Bach, revisitée dans une version dialogue musical entre clavecin et piano, et enfin une pièce de Jacques Duphly jouée par les trois professeurs.

Quelques dates à noter :

Samedi 3 décembre, sur le site du Blosne récemment acquis par le Conservatoire, les orchestres d’harmonie junior et expert s’assembleront pour le premier concert de la saison. Ils joueront avec les élèves de théâtre des pièces connues comme Le Petit prince de Saint-Exupéry avec sa musique d’Angelo Sormani, ou encore Don Quichotte de Miguel de Cervantès avec sa musique de Ferrer Ferran…

© Conservatoire de Rennes

Samedi 10 décembre, c’est au tour de l’orchestre symphonique de cycle 3, accompagné par les ensembles de cordes des cycles 1 et 2 (Graines de corde et Cordissimo). Au programme, des œuvres de Sibelius et Tchaikovsky. Puis, dimanche 11 décembre, l’orchestre symphonique de cycle 2, Symphonissimo, propose un après-midi jeux vidéo ! De Tchaikovsky à Tetris, les musiques de jeux vidéo célèbres sont à redécouvrir !

Côté théâtre, le premier volet du spectacle Kaléidoscope commence vendredi 16 décembre avec le cycle d’orientation professionnelle du département Théâtre. Pour le deuxième opus, il faudra attendre vendredi 14 avril 2023. Lundi 22 mai, la classe de théâtre de cycle 1 présentera les pièces travaillées pendant l’année. Les cycles 2 et 3 monteront sur la planches les 26 et 27 mai.

© Conservatoire de Rennes

Les 27 et 28 janvier 2023, le semi-opéra The Fairy Queen de Henry Purcell réunira les classes de chant et de musique ancienne ainsi que les classes d’instruments et le choeur Prolatio. Ils seront entourés de Damien Guillon, fondateur de l’ensemble Le Banquet céleste et Alain Garichot, intervenant au Pont supérieur de Paris et au CNSM de Lyon, qui se chargera de la mise en scène.

© Yann Peucat

© Conservatoire de Rennes

Du 31 janvier au 4 février, toutes les disciplines se mélangent dans le temps fort From outer a better space pour questionner la place de la femme dans les arts et donnent rendez-vous dans plusieurs lieux (Ateliers du vent, Conservatoire- site du Blosne, cinéma l’Arvor, etc.). Citons notamment les lectures musicales autour de la science-fiction féministe états-unienne avec Charlotte Leclerc les 1er et 2 février au conservatoire – site Hoche.

Et du 3 au 5 février, à l’occasion du festival Jardins d’hiver organisé par les Champs libres, les élèves musiciens et comédiens du Conservatoire se rejoignent dans des lectures musicales.

Vendredi 31 mars, c’est au tour du département Danse d’exposer son travail mené durant l’année ; il s’associera ensuite avec les départements musique et théâtre pour un spectacle animé lundi 3 avril. Enfin, les 23 et 24 juin 2023, rappeurs des quartiers et musiciens du Conservatoire se réunissent autour d’une comédie musicale participative. Pop, rap et Conservatoire, une comédie sensible à découvrir pour tous les goûts !

© Yann Peucat

Au Conservatoire, rappelle la directrice Hélène Sanglier, les professeurs proposent des cours et des concerts en fonction de leurs élèves, respectueux des rythmes de chacun. Certains concerts présenteront donc des morceaux encore en cours d’étude par les élèves…

« Dans un monde où la société pousse à aller toujours plus vite, nous, on incarne l’hymne à la lenteur. »

Site du Conservatoire

Retrouvez tout l’agenda du Conservatoire

Facebook du Conservatoire

Son twitter

Son instagram