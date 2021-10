RENNES PLACE SAINTE-ANNE. L’ÉGLISE SAINT-AUBIN ROUVRE SES PORTES LE 5 DÉCEMBRE

L’église Saint-Aubin actuelle se situe au nord du quartier Centre de Rennes, au nord de la place Sainte-Anne. Ses façades nord et est sont bordées par le contour Saint-Aubin. La construction du métro l’a partiellement endommagé. Après 6 ans de travaux, à quoi ressemble l’intérieur de l’église Saint-Aubin – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle ? Réponse tout de suite en vidéo et sur place dès le 5 décembre.

L’ANCIENNE ÉGLISE

L’ancienne église, démolie en 1904, se trouvait au nord de la ville, hors des remparts de Rennes et occupait la partie ouest de l’actuelle place Saint-Anne. Attestée au XIIe siècle, elle avait accueilli à partir du XIXe siècle, le culte de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, primitivement sis dans le couvent des Jacobins.

Guy XII de Laval fait continuer les travaux commencés par Jean IV de Bretagne pour la construction de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Rennes, fondée à la suite de la bataille d’Auray. Le chœur et une partie des dortoirs et des cloîtres sont achevés par ses soins.

LA NOUVELLE ÉGLISE SAINT-AUBIN

La basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, inachevé, a été érigé en basilique le 6 août 1916 en remplacement de l’ancienne église homonyme située sur la même place.

Elle a été édifiée de 1884 à 1904 sur les plans de Jean-Baptiste Martenot, architecte de la ville de Rennes. À compter de 1895, Emmanuel Le Ray pris la tête du chantier, poursuivant l’œuvre de son prédécesseur mais laissant néanmoins inachevé cet édifice qui relève d’un style néogothique triomphant.

La nef ne comporte que trois travées et la façade n’a jamais été construite. La plupart des verrières ont été réalisées par les peintres verriers rennais Rault et Lignel, et reprennent la tradition de la fondation de l’église voisine Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle dont le tableau miraculeux de la Vierge a été déposé à Saint-Aubin. La sculpture des deux chapiteaux de l’entrée du choeur de 1942 est due au sculpteur rennais Deschamps.

TRAVAUX ET FISSURES

Dans le cadre du vaste et long chantier de modernisation de Rennes, l’arrivée de la ligne B du métro a pour objet de consolider le caractère central et les spécificités diurnes et nocturnes de la place Sainte-Anne où se croisent touristes et étudiants grâce au métro et au couvent des Jacobins qui a été transformé en centre de congrès.

Malheureusement, lors du chantier de la nouvelle ligne de métro, sous la place Sainte-Anne, des fissures sont apparues dans la nef et l’oratoire. L’église Saint-Aubin – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle a été fermé au public en mars 2015. Plusieurs corps de métiers ont pu réparé à ce jour quasi toutes les travées. 3 demeurent en cours de finalisation. La réouverture de l’église Saint-Aubin est prévue le 5 décembre 2021 avec un premier service liturgique.