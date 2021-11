RENNES. DES ÉTINCELLES PLEIN LES YEUX POUR LA SAINT-SYLVESTRE

Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Ville de Rennes prévoit de mettre des étoiles dans les yeux de chacun. Avec le traditionnel feu d’artifice et le Bal du 31 prévu au Liberté la nuit de la Saint-Sylvestre promet de faire oublier une année difficile. En route pour 2022 !

Nous y sommes, ce mois de novembre nous retrouve encore à s’étonner de la rapidité avec laquelle cette année est passée. Ou peut-être pas car 2021 aura été parfois longue et les fêtes de fin d’années s’étaient vu compromises l’année dernière la faute à ce cher ennemi le Covid (pour ne pas le nommer). Pour fêter le Nouvel An les Rennaises et Rennais auront cette fois-ci des occasions multiples de faire la fête et célébrer la nuit de la nouvelle année.

©Arnaud Loubry

C’est le traditionnel feu d’artifice de la Saint-Sylvestre qui ouvrira le bal place de la Mairie. Le rendez-vous est donné le lundi 31 décembre à 23h40. Le spectacle pyrotechnique est conçu par Hubert Thézé Pyrotechnie, autour d’un thème “Les petits plaisirs de la vie”. Une manière de revoir le traditionnel sujet de la bonne année et la bonne santé qui dénote dernièrement. L’idée : proposer quelque chose de différent et au-delà d’annoncer simplement la bonne année inviter tous les Rennais à savourer les moments conviviaux du quotidien. Une manière de revoir de l’ordinaire en profitant de chaque moment volé et de chaque petit bonheur. Le spectacle qui se veut décalé proposera également des musiques très populaires avec des clins cinématographiques tels que La Cité de la peur ou bien Les bronzés font du ski. De quoi redonner le sourire et créer une ambiance détendue et sympathique.

Et la fête continuera avec le fameux Bal du 31 au Liberté. Pour conclure en beauté les festivités et entamer 2022 avec disco, les danseurs de tous âges sont conviés à partir de minuit pour une nuit endiablée sur la piste. C’est l’Orchestre Génération qui assurera la programmation musicale jusqu’à 5h du matin.

Né en 1983, le groupe, composé de musiciens, chanteuses, chanteurs et techniciens, interprète les hits internationaux des plus grands artistes planétaires. Un répertoire varié et populaire qui vous entrainera au bout de la nuit.

Deux événements à noter d’ores et déjà dans son agenda pour une nuit qu’on ne sera pas prêt d’oublier !

Infos

Feu d’artifice de la Saint-Sylvestre : Les petits plaisirs de la vie, Place de la Mairie, lundi 31 décembre 2021, 23h40.

Bal du 31 avec l’orchestre Génération, Le Liberté, Esplanade Charles-de-Gaulle, lundi 31 décembre 2021, à partir de minuit, gratuit.