Rennes. Ronan Mancec explore un arbre de poèmes au Grand Cordel

Ronan Mancec, auteur de théâtre et chanteur, proposera une lecture poétique à l’occasion d’une nouvelle rencontre Écrire et Dire, organisée par l’association MJC Le Grand Cordel, ce vendredi 10 novembre 2023 à 21h. L’auteur performera des Hypothèses de vie sur des figures de sa généalogie à travers une arborescence de poèmes. Rencontre avec l’auteur et son univers littéraire.

Sur la scène de la cafétéria de la MJC Le Grand Cordel, ce vendredi 10 novembre 2023, Ronan Mancec s’exprimera avec conviction et force dans la voix. Le public, rassemblé autour des tables, observera l’auteur déclamer ses mots. La deuxième rencontre de la saison des soirées Écrire et Dire, qui donnent l’occasion au public de rencontrer un auteur et son univers littéraire, est lancée…

Ronan Mancec © Ronan Mancec

Originaire d’une famille où l’on communique peu, Ronan Mancec trouve dans l’écriture et sur scène de nouveaux moyens d’expression et de partage. Il se met à écrire du théâtre et de la poésie, autant de textes qu’il veut pouvoir dire à voix haute. « Pour vérifier qu’un texte tienne la route, je passe toujours par la voix haute. Je l’écris et le réécris par strate successive jusqu’à entendre une sonorité musicale dont je sois satisfait », raconte l’auteur.

L’écrivain reçoit régulièrement des commandes pour produire des œuvres. Selon les demandes, un thème, une durée ou un nombre d’interprètes, voire plusieurs de ces paramètres additionnés, lui sont communiqués. « Mon critère pour les choisir, c’est celles qui sont le plus difficile pour moi, celles qui me troublent le plus », s’amuse t-il. « Je suis obligé de réinventer une recette à chaque fois. Quand j’écris, j’explore, je voyage. Je ne sais jamais où ça va m’emmener, même si je peux avoir des intuitions, mais je sais que je vais avoir des choses à apprendre en chemin ».

Une fois le genre d’œuvre qu’il veut produire déterminé, l’auteur, qui s’intéresse souvent à des sujets qui relèvent de la vie quotidienne et privée de tout un chacun, a besoin de s’écarter de sa propre perspective, c’est un jeu où il doit lui-même se déjouer. Pour ce faire, il écrit par avance des mots afin de générer de la matière et de pouvoir sculpter un texte autour de ceux-là. Les images se lient parfois à ses mots, comme des muses pour l’auteur.

Avec Hélène © collection privée (Patrick Mancec)

Il y aura quelque chose à manger © Ronan Mancec

L’écriture de Ronan Mancec mêle l’enquête documentaire et l’écriture de fiction aussi bien dans son processus de création, afin de s’inspirer et d’éviter les anachronismes, que dans ses fictions. Il s’appuie sur des données ethnographiques ou encore des photographies du quotidien : « Je fais feu de tout bois, j’ai toujours le texte en tête ».

L’écrivain laisse aussi la parole aux silences ou aux non-dits. « Enquêter sur des histoires très intimes, ça m’oblige à mettre des mots là où d’ordinaire on n’en met pas, mais même dans le théâtre où les paroles sont dites à voix haute, ce n’est que la partie immergée de l’iceberg », analyse-t-il. « Tous mes textes parlent de ça : quand on parle, on dit toujours à côté, on ne dit jamais l’essentiel ». Cette manière d’aborder l’écriture amène le lecteur et le spectateur à réfléchir : ils ont un cheminement mental à opérer pour réussir à lire entre les lignes.

À l’occasion des rencontres Écrire et Dire à la MJC Le Grand Cordel, l’association reçoit Ronan Mancec afin d’explorer son univers littéraire. Pour cette soirée, l’écrivain a pour projet de convertir un bout de son arbre généalogique en poèmes en proposant des Hypothèses plausibles sur les figures des soldats du passé présentes sur son arbre, chaque figure étant liée à un poème.

La représentation proposera une forme éloignée du déroulé chronologique classique : sa lecture, fragmentaire, passera d’une figure à une autre. « Même si les personnages sont parfois très éloignés dans le temps, je joue sur les échos, les ressemblances, les différences, les synchronicités pour que, en fin de compte, tous ensemble, ils dessinent un paysage du passé », conclut l’auteur.

Un atelier d’écriture de poésie aura également lieu le 10 novembre 2023 animé par Ronan Mancec de 18h à 20h30.

Site de Ronan Mancec

MJC Le Grand Cordel, Cafétéria de la MJC, 21h, Tout public

Entrée libre sur réservation à billetterie@grand-cordel.com