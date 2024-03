Bistro breton et chapeaux ronds, le restaurant Robiquette prendra place 6 rue de la Parcheminerie à Rennes et revisitera notamment la galette-saucisse, spécialité rennaise indétrônable.

Saviez-vous que « Robiquette » désigne le nom ancestral de la galette-saucisse ? Le nom est aussi une référence à l’ancien lieu-dit du hameau des Champs-Rôtis, lieu où étaient installées une ferme et une charcuterie et qui a vu naître la fameuse galette-saucisse. Ce sera également le nom du futur bistrot breton de Pierre-Julien Mouazé et Oscar Ploix, situé 6 rue de la Parcheminerie en sus et place d’un ancien local de cours de cuisine… voyez-vous où on veut en venir ?

La vitrine est actuellement dissimulée derrière une communication colorée avertissant d’un gros changement dans cette jolie rue piétonne, accompagnée d’une image aux allures de gravure ancienne, pour conserver un peu de mystère. Deux hommes se demandent s’ils ne se feraient pas une “beurre suc” ? Voici un indice quant à la cuisine qui sera proposée dans ce nouveau commerce de bouche du centre ville, mais attention Robiquette ne sera pas une crêperie !

Dans une déco chinée, les deux auto-entrepreneurs souhaitent reprendre l’indétrônable galette-saucisse en la revisitant par le biais de recettes élaborées, mais elle sera un plat de bistrot parmi d’autres propositions culinaires au menu. Composés de légumes de saison, les assiettes proposeront un travail autour du porc, mais du poisson sera aussi servi, ainsi qu’un plat végétarien.

Pour l’heure, les travaux vont bon train 6 rue de la Parcheminerie. Après la démolition du local, le temps est venu de la reconstruction pierre par pierre. Les agencements du restaurant sont notamment confiés aux ateliers de menuiserie Se Agencement. Le binôme prévoit une ouverture pour avril 2024.

Robiquette

6 rue de la Parcheminerie

35 000 Rennes

Instagram