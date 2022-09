Rennes. Chez Jean Bon, le restaurant qui porte plutôt bien son nom

Si vous vous sentez d’humeur à vous attabler pour déjeuner, rendez-vous entre 12h00 et 13H30 au resto Chez Jean bon situé à Rennes, 29 boulevard de Beaumont. Le jeune chef cuisinier Guillaume Jouan vous y servira des plats du jour dans des assiettes joliment dressées.

Terminus tout le monde descend ! Non loin de la gare (côté rue de l’Alma), quatre membres de la rédaction d’Unidivers se sont rendus chez Jean Bon, ce restaurant à la cuisine généreuse qui partage sa carte entre plats à l’assiette et street food revisitée façon bretonne et tapas. Notre équipe est partie à la découverte de la carte du jour du resto, surtout connu pour sa street food, notamment le fameux sandwich Jean Bon.

La devanture épurée du restaurant attire le regard et ouvre notre appétit. Le temps pluvieux nous presse de nous réfugier dans la salle du restaurant de 30 couverts, terrasse y compris, qui dégage une ambiance épurée, mais chaleureuse. Ça s’affaire en cuisine, les commandes se suivent et nous passons la nôtre.

Le déjeuner s’ouvre en couleurs avec le cappuccino de langoustines et les moules agrémentées de chorizo. Malgré le goût un peu sucré du cappuccino, la composition est agréable à déguster. Parfait pour nous réchauffer !

Moules au chorizo

Capuccino de langoustines

Nous poursuivons le repas avec deux plats : un mi-cuit de saumon accompagné d’un risotto de sarrasin et, faute de viande du jour, un blanc de poulet servi avec un risotto de champignons. À l’inverse du poulet, décevant, la cuisson du saumon est bien exécutée : la chair extérieure juste snackée et le cœur du poisson nacré. Tant pour le risotto au sarrasin que pour celui aux champignons, les deux préparations sont crémeuses et délicieuses. Un petit plus en faveur de la première préparation dont la saveur de céréales insuffle une touche d’originalité et rappelle la bannière régionale du restaurant.

Mi-cuit de saumon et risotto au sarrasin

Blanc de poulet et risotto au champignon

Déjà bien rassasiés, nous ne résistons pas à un petit dessert… le parfait à l’avocat. Ce grand classique de la pâtisserie française est ici revisité avec une saveur atypique. Une proposition originale qui excite notre curiosité. Promesse non-tenue : le goût de l’avocat se révèle trop discret. Malgré ce bémol, l’ensemble est cependant bon, frais et léger. Une fin de repas tout de même bienvenue au regard des portions copieuses.

Parfait à l’avocat et dès de pastèques

Malgré quelques maladresses, notre rédaction garde une impression d’ensemble aussi satisfaisante qu’est bon le rapport qualité-prix (comptez 20-25 euros par personne entrée-plat-dessert avec boisson) et le service de Chez Jean Bon.

Chez Jean Bon, 29 boulevard Beaumont, 35 000 Rennes

Ouvert du lundi au vendredi à partir de 10H00 jusqu’à 23H00