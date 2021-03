RENNES. LE RESTO HALAL BLACK AND WHITE BURGER OUVRIRA RUE DE NEMOURS

Ibrahim Tsetchoev, plus connu sous le nom de IbraTV, est un vidéaste originaire d’Ingouchie (ex république sud soviétique) âgé de 29 ans. Sa chaîne de restaurants halal, baptisée Black and White burger, déjà installée à Paris et Saint-Etienne ouvre bientôt à Rennes.

Le Black and White Burger ouvre à Rennes

IbraTV publie en français sur YouTube depuis 2016 des vidéos de type caméras cachées, aventure, défis, présentation de voitures, sports. Et il a participé à la troisième saison de l’émission Ninja Warrior sur TF1. Grâce à ses bénéfices, il a créé en 2019 avec son compère Djam TV une chaîne de restaurants, baptisée Black and White burger qui devait ouvrir le 10 mars à Rennes.

A l’angle de la rue du Pré-Botté et de la rue de Nemours, derrière la Poste République de Rennes, où s’enchaînent déjà plusieurs enseignes de restos à emporter, cet espace de taille moyenne à un étage entend se positionner sur le burger d’assez bonne qualité dans la veine de l’enseigne Roadside avec des frites qui se rapproche du style Big Fernand. La viande est présentée comme halal (abattage musulman rituel) et aucune boisson alcoolisée n’est vendue.

Le Black and White burger bâtit sa communication autour de la notoriété de son propriétaire, l’utilisation d’une pain noir au charbon végétal et de viandes halal issues de boeufs de race Black Angus. Cherry on the latex, une paire de gants noirs est remise aux clients afin manger ce copieux burger sans se salir.

Les tarifs des 7 burgers proposés s’étalent entre 7,90 et 11,90 euros. La part de frites fraiches coûte 1,90 euros. Les limonades sont affichées maison, tout comme les jus de fruits. Un menu coûte entre 10,90 et 13,90 euros. Un rapport qualité-prix qui semble appréciable. Pour autant, les commentaires d’usagers de l’enseigne parisienne apparaissent fortement contrastés, notamment en ce qui concerne la cuisson et la possible présence de produits surgelés. A juger sur pièce (de boeuf) dans quelques semaines. En effet, prévue au début mercredi 10 mars 2021, l’ouverture est reportée à la fin avril, voire mai, le temps de procéder à l’aménagement intérieur.

Après Rennes et Orléans en avril ou mai 2021, IbraPlus compte s’installer également en Belgique, Suisse, La Réunion, Guadeloupe et d’autres villes de France.

Le restaurant Black and White burger de Rennes est situé à Rennes au 1, rue de Nemours.

Un burger avec un steak de 150 gr de race Angus halal de qualité

Un pain noir et blanc qui doit sa couleur à un charbon végétal

Une paire de gants noire remise a tous les clients pour manger les burgers

L’utilisation de produits frais uniquement

Un ticket d’entrée à 4,95€

Un bar à jus de fruits frais, smoothie, et une carte de dessert maison